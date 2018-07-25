疑干預產品售價 華碩遭歐盟重罰22.8億

來自台灣的華碩，疑因控管產品售價、遭歐盟重罰22億。（圖/中央社）

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中時電子報

據路透社（Reuters）報導，歐盟（EU）昨日宣布，對於來自台灣、荷蘭、日本3國電子科技廠商，包含華碩（ASUS）、Pioneer、Denon & Marantz和飛利浦（Philips）4家，都疑似因在電子商務市場違規，分別遭到鉅額款項的處罰。其中，來自台灣的華碩公司，遭罰款6,350萬歐元（約22.75億台幣），理由是出手干預下游通路商對產品的售價，讓價格維持「一定的水平」。

歐盟當局表示，不只有華碩、其餘3家廠商也同樣長時間干預通路的售價，要求對廚房電器、筆記型電腦和音響產品，進行修改或保持「一定標準」以上的價格。主管機關委員維斯塔哲（Margrethe Vestager）表示，在成長迅速的電子商務市場，消費者必須受到保護，這4家的行為，已造成歐盟內多國受影響，也導致數以百萬計歐洲消費者，被迫接受上述電器等諸多商品被冠上較高價格的局面。

但對此消息，外媒均無法聯繫到4家企業，尚未有新的回應或說明。而除了華碩的6,350萬歐元（約22.75億台幣）罰款，在台灣也常見的飛利浦遭罰2,980萬歐元（約10.67億台幣）、Pioneer則是1,020萬歐元（約3.65億台幣），而日本的Denon & Marantz需繳納770萬歐元（約2.76億台幣）的罰款。

(中時電子報)

文章來源：Philips, Asus, Pioneer and D&M hit with e-commerce fines

文章來源：EU slaps $130 million fine on four electronics firms for fixing online prices

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