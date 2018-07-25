「金門119平安伴我行」 陸客說「讚！」

2018年07月25日 10:46 中時 李金生

金廈「小三通」今年陸客入境已有14萬6556人次，較去年同期13萬4228人次，增加1萬2328人次。（李金生攝）

金廈「小三通」往來旅客年逾170萬人次，金門縣消防局在水頭碼頭出境關口設置大陸旅客專用微信（WeChat）app手機報案人型立牌看版QR-CODE，只要以手機微信掃描二維條碼加入群組，上岸後立即獲得「金門119平安伴我行」的安全保護。

大陸旅客對此反應熱烈，稱讚是一項很貼心，讓人十分安心的措施。來過金門好幾次的鄭姓女遊客，拉著放暑假遊金門的小孩開心表示，以往會擔心在人生地不熟的地方，若碰到緊急意外事故，不知怎麼辦才好，從此可以放心四處走了。

縣消防局指出，今年元月間發生許姓陸客偕同為陸籍友人走在路上，在金寧鄉埔邊與金城鎮民生路口，遭一輛汽車自後方撞擊重創昏迷，同行友人不知地點，也不懂如何報案，驚慌跑至附近住家求救未果，再向商家求救，最後才由商家以手機撥打119報案送醫。

該局在原有的119報案系統外，另新增微信（WeChat）app手機報案，增置金門119受理陸客報案的機制，期待結合在中國大陸下載次數已破億的（WeChat）app，讓消防人員更能迅速抵達現場，也讓陸客入境後感受有 「守護神」相伴，平安、放心全島到處玩。

根據移民署金門行政中心統計，今年陸客入境已有14萬6556人次，較去年同期13萬4228人次，增加1萬2328人次，成長9.18％，其中落地簽入境2萬1149人次，較去年同期1萬5345人次，增加5804人次，成長37.82％，顯見自由行比率逐漸成長。另宗教活動、馬拉松與海泳等體育活動，循「小三通」往來旅客也有增加趨勢，縣府希望透過這項科技化的安保措施，進一步打造更健康、安全的「金廈旅遊生活圈」。

(中時 )