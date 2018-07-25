NBA》報名當詹皇幫手 「瑞典神塔」伊布：LA有神有王

瑞典足球名將伊布拉辛莫維奇（左），自認籃球也打得好，報名到湖人隊當詹姆斯的幫手。（資料照／美聯社）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

美國職籃NBA洛杉磯湖人隊今年夏天大手筆網羅A級球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James），效力美國足球大聯盟MLS洛杉磯銀河隊、有「瑞典神塔」、「瑞典戰神」封號的伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimovic）熱情歡迎，並自告奮勇要當詹皇幫手。

NBA今年度自由球員市場一開放，立刻傳出詹姆斯確定投靠湖人隊的消息，伊布第一時間便透過推特歡迎「詹皇」降臨洛城，還不忘捧自己一下，寫道：「洛杉磯現在擁有一位天神、一位大帝，伊布歡迎詹姆斯。」

湖人隊正忙著打造以詹姆斯為中心的新陣容，伊布拉希莫維奇上美國體育頻道ESPN的節目時說：「我會很多運動，跟球類有關的我都相當拿手，如果讓我打籃球，我可以和詹姆斯搭配，而且可以配合得天衣無縫，要是湖人隊需要我，我非常樂意幫忙。」

身高195公分的伊布，認為203公分高的詹姆斯和自己有很多相同的優勢，他補充：「我覺得身為一名運動員，詹姆斯不管做什麼、或是展現出來的方式，都很了不起。因為像我這樣身材高大的人，可以像嬌小的忍者那樣靈活行動，詹姆斯也是如此。」

擔任球隊進攻箭頭的伊布拉希莫維奇今年10月就要滿37歲，加入銀河隊後本季出賽15場、貢獻12記進球。

(中時電子報)

NBA》最強禁區悍將 一眉哥高居首… NBA》好嗨啊！ 杜蘭特泳池畔撩華…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。