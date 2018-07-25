NBA》報名當詹皇幫手 「瑞典神塔」伊布：LA有神有王

2018年07月25日 10:48 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

美國職籃NBA洛杉磯湖人隊今年夏天大手筆網羅A級球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James），效力美國足球大聯盟MLS洛杉磯銀河隊、有「瑞典神塔」、「瑞典戰神」封號的伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimovic）熱情歡迎，並自告奮勇要當詹皇幫手。

NBA今年度自由球員市場一開放，立刻傳出詹姆斯確定投靠湖人隊的消息，伊布第一時間便透過推特歡迎「詹皇」降臨洛城，還不忘捧自己一下，寫道：「洛杉磯現在擁有一位天神、一位大帝，伊布歡迎詹姆斯。」

Now LA has a God and a King!

Zlatan welcomes @KingJames pic.twitter.com/4gYooOpURD — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 2018年7月2日

湖人隊正忙著打造以詹姆斯為中心的新陣容，伊布拉希莫維奇上美國體育頻道ESPN的節目時說：「我會很多運動，跟球類有關的我都相當拿手，如果讓我打籃球，我可以和詹姆斯搭配，而且可以配合得天衣無縫，要是湖人隊需要我，我非常樂意幫忙。」

身高195公分的伊布，認為203公分高的詹姆斯和自己有很多相同的優勢，他補充：「我覺得身為一名運動員，詹姆斯不管做什麼、或是展現出來的方式，都很了不起。因為像我這樣身材高大的人，可以像嬌小的忍者那樣靈活行動，詹姆斯也是如此。」

擔任球隊進攻箭頭的伊布拉希莫維奇今年10月就要滿37歲，加入銀河隊後本季出賽15場、貢獻12記進球。

(中時電子報)