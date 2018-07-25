法國六八學運50周年 桃園電影節選映安妮華達紀錄片

2018年07月25日 10:53 中時 潘鈺楨

《一切安好》的珍芳達。（桃園電影節提供）

2018桃園電影節釋出第二波超強片單，適逢法國六八學運五十週年，桃園電影節特選11部與六八學運有關之電影作品，其中8部作品更是首次在台灣上映。

去年奧斯卡終身成就獎得主安妮華達（Agnès Varda），早在 1968年就開始拍攝美國在六八學運下的示威抗議行動。《1968黑豹黨》記錄了當時激烈的抗爭場面，將會在桃園電影節台灣首映！高齡87歲的法國導演尚盧·高達（Jean-Luc Godard）是影迷們相當熟悉的電影偉人，今年桃影特邀《一加一》（One Plus One）、《一切安好》（Tout Va Bien）兩部經典強片，《一加一》裡面收錄了滾石樂團主唱米克傑格錄音時的英姿，《一切安好》則有一代芳華的珍芳達主演，長達十分鐘在家樂福拍攝的經典長鏡頭，是影迷們不可錯過的影像盛宴。

由英國導演林賽安德森（Lindsay Anderson）執導的電影《假如….》，於1969年拿下坎城影展金棕櫚獎的殊榮，更入圍英國金像獎最佳導演、最佳劇本獎項。2011年曾在台北電影節曇花一現，今年將要空降桃園造福影迷！由D.A.潘尼貝克（D.A. Pennebaker）執導的《蒙特利流行音樂節》（Monterey Pop）記錄了吉米・罕醉克斯在舞台上燒吉他獻祭的經典片段，更有媽媽爸爸樂團（The Mamas & Papas）在舞台上唱著〈加州之夢〉（California Dreaming）的雞皮疙瘩時刻。

為了讓觀眾更深入了解「騷動的時代精神：1968」單元，桃園電影節特邀知名影評人、策展人、教授鄭秉泓（Ryan），於 8 月 12 日 20:00 ，在桃園知名 Voice 深夜唱片行，舉辦桃園電影節【騷動的時代精神：1968】專題講座，探究這段橫跨歐美，一路影響到亞洲的反戰、反資本主義、反官僚精英之運動浪潮。鄭秉泓將與觀眾分享該時代的電影所帶來的先鋒與反叛精神。

2018 桃園電影節將於 8 月 17 日到 8 月 26 日進行為期 9 天的影展活動，展演場地包括中壢 SBC 星橋國際影城、威尼斯影城與桃園 in89 統領影城，共三個場地放映。8 大單元、超過 60 部電影作品，今年更有影痴套票組合，除了單場票券 50 元銅板價外，更有 10 部套票 400 元的優惠價，將於 8 月 5日舉行選片指南暨套票首賣會，現場限量販售 150 套，現場購買套票更有精美套票禮。一般套票將於 8 月 6 日，單張票券將於 8 月9 日在全台 7-11 ibon平台全面販售，相關訊息與任何問題請上粉絲專頁查詢。

(中時 )