大學甄選採計學習歷程 課程成果3份、多元表現10份

教育部次長林騰蛟（左）及國教署長邱乾國（右）主持全國教育局處長會議。（林志成攝）

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中時
/彰化報導

111年起新大學考招制度上路，教育部今天表示，屆時大學甄選入學（繁星、個人申請），高中學習歷程表現、面試共占總成績5成以上，大學則只能採計考生學習歷程檔案中的3份課程成果及10份多元表現，「以避免搞得像軍備競賽」。

全國教育局處長會議今天在彰化舉行，討論12年國教課綱與大學考招連動的銜接配套。教育部長葉俊榮已宣布12年國教課綱108年實施，新大學考招制度也配合在111年上路。

教育部高教司專員賴冠瑋報告指出，未來大學學測、分科測驗（現行指考轉型而成）強調考素養題目，大考中心會在今年內對外說明命題方向、試題範例及評分原則，108年公布考試說明，109年公布各考科第一版參考試卷，110年公布第二版。

賴冠瑋指出，111年起的大學甄選入學，將非常重視高中生的學習歷程，在甄選入學方面，學測成績至多占總成績的50％，學習歷程、面試或口試成績則會占50％以上。其中，學習歷程會占甄選總成績的多少比例，招聯會最近會公布。

教育部委託暨南大學建立每位高中生的學習歷程檔案資料庫，學校競賽的表現由校方上傳，學生在校外競賽成績則要自行上傳，學生參加全國科展、英檢及多益等的成績，則由暨南大學直接向主辦單位抓取，但考生在報名這些活動時要授權暨大使用個人資料。

賴冠瑋表示，未來高中生的學習歷程檔案，每學期要上傳課程成果（小論文、實驗設計等）3份、多元表現（競賽、檢定、幹部、志工等）每學年10份，高中3年下來，共有18份課程成果及30份多元表現，上傳之後就不能更改。

現行甄選入學考生時常準備一大堆資料，搞得像「軍備競賽」，111年起將不再重蹈覆轍。賴冠瑋說，以後甄選入學，大學取用考生學習歷程檔案資料，課程成果至多3份、多元表現至多10份，以減少考生及大學的負擔。

(中時 )

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