罕病雷特氏症發生率低 高雄長庚創罕病中心感心服務

2018年07月25日 10:47 中時 林宏聰

先天性神經系統發展異常的雷特氏症發生率僅1萬分之1，因非常罕見，常被診斷為自閉症、腦性麻痺，全台病患數約100人，高雄長庚即占約40人，院方25日首創成立兒童神經罕病中心，盼給予病童更佳照護，並集合各界力量與國際接軌，引進人體試驗、基因治療尋求根治機會。

高雄長庚兒童神經科主任洪碧蓮指出，雷特氏症是單基因異常造成的罕見疾病，發生率約1萬分之1至1萬2000分之1，病童出生時大多正常，在6至18個月開始發病，有動作遲緩、眼神失焦等症狀，無法與人正常互動，因此常被診斷為自閉症或腦性麻痺。

她說，由於病童往往伴隨骨骼側彎、骨質疏鬆、心臟傳導毛病，家長過去帶著孩子跨科看診非常費時，2014年高雄長庚整合兒童神經科、兒童復健科、兒童腸胃科、兒童骨科、兒童心智科開設聯合門診，縮短病童等待看病時間。

此外，聯合門診匯集各科醫療人力，共同制訂雷特氏症治療準則、研發客製化輔具、研擬後續追蹤流程，這幾年病童心律不整有明顯改善，與外界的眼神溝通也大幅提升。

「罕見疾病兒童需要更多關心！」洪碧蓮說，為了提升服務能量，高雄長庚成立全國唯一的兒童神經罕病中心，除了雷特氏症外，更擴大服務神經皮膚性疾病、粒線體疾病患者，三類疾病加起來，在南部地區人數不超過200位。

高雄長庚25日上午舉行兒童神經罕病中心開幕儀式，長庚醫療財團法人董事莊錦豪、副院長藍國忠、兒童內科部長陳志誠等人共同揭牌，台灣雷特氏症病友關懷協會理事長曾雅莉也帶著女兒參加；她說，女兒1歲半即發病，因為合併心律不整、呼吸中止症狀，過去到醫院看病得掛2、3科，往往1天就過去了，後來有了聯合門診，2、3個小時就搞定，非常方便。

洪碧蓮表示，雷特氏症目前沒有根治方法，只能盡量延緩惡化，期盼罕病中心累積各界聲援能量，能夠促成引進國外人體試驗、基因治療，與家屬、病童一起尋求根治的希望。

(中時 )