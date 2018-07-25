文化快遞》第二十屆臺北藝術節 ASSEMBLY為了藝術在一起

2018年07月25日 11:02 中時電子報 臺北藝術節

臺北藝術節自1998年開始舉辦，今年邁入第20屆。為紀念20週年，邀請來自新加坡的國際策展人鄧富權策展，以「ASSEMBLY為了＿＿在一起」為主題，結集來自日本、南韓、香港、澳門、越南、緬甸、菲律賓、馬來西亞、印尼、澳大利亞、美國、丹麥、英國、法國、荷蘭、德國、波蘭等橫跨四大洲、共計17國跨領域藝術家以及臺灣年輕創作者，推出16檔節目、1檔免費的大型戶外表演，總計124場精采演出，並特別規劃20週年專題活動「共想吧THINK BAR」，希冀以藝術作為社會參與的動力與媒介，匯聚各式社會群體，邀請所有市民和藝術家一起用藝術展現自我，用對話擁抱差異，共同成就臺北市多元社群融合的活力。

2018臺北藝術節策展人鄧富權。（攝影／汪正翔）

臺北藝術節今年起由臺北表演藝術中心統籌規劃，總監王孟超希望透過在藝術節多年累積的基礎上，能更積極協助臺灣年輕藝術家實踐創意，拓展國際網絡，將臺灣表演藝術介紹給世界。臺北每天都有各式活動，不只是藝文圈，社會運動也自發興起，各文化領域的年輕世代，為未來的生活與生存尋求不一樣的願景。新任策展人鄧富權希望透過「ASSEMBLY」回應當下的社會脈動，邀請年輕藝術家和大眾，透過藝術和社會對話，群聚思考，想像未來。

《歡聚今宵》劇照。（攝影╱Bernhard-Müller,-Salzburg,-2016）

頂尖國內外團隊 用藝術震動臺北中山堂

臺北市中山堂在82年的歷史當中，是一個兼具政治性、社會性與公眾性的空間場域，其特殊性正呼應今年策展主題「ASSEMBLY為了＿＿在一起」，因而成為藝術節主要的展演基地。總計5個週末，各類表演者、酷兒、噪音製造者、雜耍者、視障、業餘愛好者和藝術狂熱者聚集在一起，用各種樂趣和刺激震動這個空間，宣示如何在臺灣脈絡中重新界定身分認同、社會共識和藝術自治。

以探討社會資源分配，民主議會程序為議題，藝術家黃鼎云與明日和合製作所帶來《山高流水之空中》全新創作，為世界首演，沉浸式劇場演出，用非典型的審議程序，共同決定展演的樣貌。英國克萊德劇團（Kaleider,Exeter）則以《金錢眾議院》邀請觀眾成為玩家，在談判桌上溝通斡旋，一同探討金錢的資源分配。

法國著名編舞家傑宏‧貝爾（JérômeBel）以《歡聚今宵》與臺北的觀眾見面，邀請各種身型、年齡、神態的素人和專業舞者參與舞作，試圖打破舞蹈表演的刻板印象，鼓勵社會多元群體的面貌和差異。來自澳洲的女王特使行動團（All The Queens Men）帶來的《放跑馬拉松》，將在中山堂廣場舉辦，藝術家崔斯坦‧米虔（Tristan Meecham）化身古希臘時代傳遞捷報的使者，在舞臺上的跑步機一口氣跑完42.2公里，各種專業及業餘的表演團體，將輪流共舞成為應援團，邀請大家歡樂亂入。

臺灣做為亞洲發展的前沿地區，各文化領域的年輕世代揚聲自立，為未來的生存及生活尋求不一樣的願景。《但是又何Night》匯集在臺北藝穗節受到矚目的6組臺灣創作團隊，結合音樂、歌舞劇、裝置藝術及戲劇表演，攜手打造出最酷的會議現場。前太陽馬戲團表演者陳星合策劃《釘孤枝雜耍擂台》，下達戰帖，邀請各方雜耍好手一決勝負，爭奪2018雜耍之王。臺灣導演李銘宸、日本藝術家藤原力和香港藝術家余美華等人，打造富有亞洲風情的《島嶼酒吧》，與觀眾上演一場一對一、一對雙、三人行的親密接觸。

成立17年的「G大調男生合唱團」與臺灣第一個視障阿卡貝拉組合「蝦米視障人聲樂團」攜手合作，帶來《夢想發聲》，用音樂表達平等的權利，人人都有樂在其中的自由，邀請大家一起勇敢大聲唱。《噪集》由大友良英領軍實驗音樂狂粉無不朝聖的「Asian Meeting Festival（AMF）」，聚集臺灣及東南亞的聲音藝術家，在中山堂策劃2場與觀眾聽覺共振的即興音樂會，沒有舞臺、沒有固定坐位，聲響共鳴就在遠近之間。

《釘孤枝雜耍擂台》劇照。（©星合有限公司）

跨國共製 科技開啟藝術想像

「臺北核心、國際共製」以臺北作為創意城市的基地，邀請國外藝術家與本地團隊一起合作、共同創作，激發彼此的創作靈感及視野，也增加在國際舞臺發聲的機會。今年推動3件國際共製作品，以科技為引，探求跨越時空的普世關懷。

世界劇場設計大展首獎得主周東彥及狠劇場╱狠主流團隊，與丹麥埃爾西諾文化庭院（The Culture Yard）合作的《光年紀事：臺北─哥本哈根》，運用4D Box幅空投影技術，觀眾將透過3D光學眼鏡，經驗一場關於記憶與遺忘的故事。

《台北東京距離計畫─我並不哀傷，是因為你離我很遠。》是與東京藝術節共製作品，日本劇作家柴幸男連續2年來臺進行田野調查，審視人與人、臺北與東京之間「感同身受」的時差與心理距離，並以兩個相鄰卻不相通的空間，打造出不屬於任何特定時空的世界觀。

《地平面以下》曾在2016年被評選為ISPA「年度最受矚目十大新作」，由黃翊工作室與旅德日本藝術家黑川良一、荷蘭室內合唱團（Nederlands Kamerkoor）合作，為亞洲首演，結合舞蹈、科技、影音之力，探討內在自我與生死，為影子傾注靈魂，挖掘地平面之下的戰地苦難。

《遙感城市》劇照。（攝影╱拉風影像）

典藏計畫 展現臺北感性特色

今年首次推出年度典藏計畫系列，選擇以獨特概念展現臺北特有風格的作品，讓表演藝術也可以被保存。2017年臺北藝術節最受歡迎節目之一的《遙感城市》成為典藏作品第一號，今年再度上演。德國里米尼紀錄劇團（Rimini Protokoll）將帶領大家，用不一樣的視角去觀看熟悉的臺北市，一起進行一場隔絕又共感的臺北小旅行。

另外，為了20週年及加強藝術節的廣度和深度，特別規劃「共想吧THINK BAR」，一個新的對話平臺，為「ASSEMBLY」提出框架與亮點，以藝術家、評論家及製作人各面向呈現，邀請國內外專家學者、藝術家參與，包括專題講座、工作坊、講演、交流對談、售票等活動，提供參與者能獲得多元知識，同時也兼顧實作，讓臺北藝術節成為一個具有思考性的藝術節。

第20屆臺北藝術節從8月8日至10月21日，推出各式精采節目，涵蓋戲劇、舞蹈、合唱、音樂、馬戲、講演及戶外馬拉松派對，分別於中山堂、城市舞台、水源劇場及臺北藝術大學戲劇廳、舞蹈廳等處輪番上演。今年夏天，誠摯邀請大家走進各個演出場所，從參與、思考到分享，獲得獨一無二的藝術體驗。20歲的臺北藝術節，一起動手打造屬於每一個人的藝術節。為了藝術，我們在一起。詳細情形及購票優惠資訊可至臺北藝術節官網查詢。

2018 臺北藝術節

時間│8/8～10/21

電話│02-2599-7973

網址│www.taipeifestival.org

臉書│臺北藝術節Taipei Arts Festival

(中時電子報)