花7千萬替蘭嶼人免費健檢 台大醫批：「虛功」有何用

2018年07月25日 11:09 中時電子報 簡怡欣

行政院長昨（24）日核定「蘭嶼居民健康檢查專案捐助計畫」，台電核能發電後端營運基金將捐助7,279萬元，提供設籍蘭嶼5千多人免費健康檢查，落實原住民轉型正義。但台大醫學院麻醉科教授王明鉅今（25）日質疑，扣除相關雜支，真正用在健康檢查的費用，每人只有6,500元，這樣的健康檢查，不是虛功，又是什麼呢？

他透過臉書發文指出，從新聞看到每個人分到的費用只有1萬4千元，但要支應的費用不只健康檢查費用，還包括一日工資、誤餐費、蘭嶼島內到台東部立醫院健檢的來回機票跟住宿費。假設扣除一日工資3,000元，誤餐費500元，來回機票費用2,800元，住宿費1,200元，真正用在健康檢查的費用就只有6,500元。

王明鉅直言，如果健康檢查的內容，只有抽抽血、照個胸部X光的普通健康檢查，就算再加上甲狀腺超音波檢查，這麼貧乏的內容當然不可能釐清困擾蘭嶼人30年的「核廢料放在蘭嶼會造成健康傷害的疑慮」，也難以發現早期癌症、早期大腸癌、胃癌、食道癌、肺癌、攝護腺癌。「這麼大費周章所作的健康檢查，卻完全無法達到早期發現這些令人害怕也最常發生，也是死亡率最高的腫瘤這個最重要的目的。」

8月1日是原住民族日，「蘭嶼青年行動聯盟」發起「全島豎旗！核廢遷出蘭嶼」活動，小朋友響應號召，豎起「核廢遷出蘭嶼」字樣的旗幟。（顏子矞提供）中央社記者盧太城台東傳真 106年8月1日

他質疑，6,500元在台東部立醫院能作什麼健檢呢？真的能釐清這5千多位蘭嶼鄉民，30年來一直擔心的核廢料造成的健康疑慮嗎？「我不客氣的說，以台東部立醫院的服務能量，能執行5,100人的這麼多又深入的健康檢查嗎？」

王明鉅呼籲，請行政院衛福部寬列經費，或是找台電再出一大筆錢，由衛福部將5,100位蘭嶼民眾委託給全台灣19家醫學中心以及10-15家大型區域醫院，進行真正能有效找出早期癌症，就像總統級一樣的全身健康檢查。

他表示，既然真要落實原住民轉型正義、釐清核廢料放在蘭嶼會造成健康傷害的疑慮、要花上7,200萬為5千多位蘭嶼作健康檢查，那就拿出徹徹底底的決心，至少為30或40歲以上、對於「核廢料放在蘭嶼會造成健康傷害」最有疑慮的一群人，作一次最徹底的健康檢查。

(中時電子報)