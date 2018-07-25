台農發香蕉7月只出一貨櫃 藍委要「男版吳音寧」下台

2018年07月25日 11:16 中時 周毓翔

今年6月中南部爆發包括香蕉、鳳梨等夏季水果價崩慘狀，號稱「農業國家隊」的台農發公司被揭露6月原本計畫外銷中東的120公噸香蕉，結果只出了2個貨櫃23公噸，7月更慘只有1貨櫃。國民黨立院黨團書記長曾銘宗今天在記者會上表示，要求林聰賢下台負責。

曾銘宗痛批林聰賢把部長之位當「高級實習」，可說是「男版吳音寧」，難道不必為一年來的施政糜爛，導致天怒人怨而負責？林聰賢拿農民的生計當作政務的磨練，早早下台應該比明年切腹對農民更有幫助，但賴清德卻以派系之私，力保林聰賢，拿農糧署長當代罪羔羊。

藍委陳宜民質疑，今年二月的時候，台農發董事長陳郁然對媒體表示，「將找1200公頃的台糖農地投入香蕉種植」，宣稱今年將外銷香蕉到中東120公噸，結果六月僅出口2貨櫃23公噸香蕉，7月更只有銷出1個貨櫃，立法院卻完全看不到台農發相關的預算與數據，種出來的香蕉不見了，銷出去的也沒看到，如果台農發是國營事業台肥子公司，用的是來自國營事業的資金預算，為何預算、經營都能夠不受到立法院、民意代表監督？

陳宜民說，這兩年已經多次抨擊過台農發，質疑「國家隊」不應與民爭利，但台農發與農委會林聰賢總是回應，將輔導國內香蕉出口，建立國內「冷鏈系統」，口號一喊喊兩年，但奇怪的是，台農發無力外銷，可是台灣本土的民間業者卻有，今年1到5月香蕉出口將近1000噸，尤其是日本有972噸的成績，請問為何民間做一堆，但台農發卻沒有符合國外市場規格的產品？

陳宜民表示，台農發享盡公家資源，卻對外宣稱是百分百民營公司，身分定位不明，讓國民霧裡看花，提出一個又一個計畫，時間到了成為一個又一個口號，執政黨請立即公開台農發財務相關報表，不要迴避監督，成為有心人士搞錢的地方。

(中時 )