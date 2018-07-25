文化快遞》2018臺北藝術節20週年特別企畫 共想吧THINK BAR一起思考當下的未來

2018年07月25日 11:12 中時電子報 臺北藝術節

為紀念臺北藝術節20週年，特別規劃全新專題活動「共想吧THINK BAR」，透過此對話平臺，追蹤「表演」在近期社會運動、全球資本流動、文化移民及青年行動主義的運作狀況，並邀請大家聚在一起，參與討論，共同思考我們與藝術之間的關聯，以及當代藝術創作與實驗的精采歷程。

《身體計畫》劇照。（攝影╱Giannina-Ottiker）

「共想吧THINK BAR」為藝術節策展主題「ASSEMBLY」提出的框架與亮點，以藝術家、評論家及製作人3個面向呈現，在8月8日至8月19日間，12天內密集地舉辦21場活動，包含專題講座、工作坊、講演、交流對談等，參與者獲得啟發，同時也兼顧實作，讓臺北藝術節成為一個具有思考性的藝術節。

《不男不女》劇照。（©Throbbingpixels）

藝術家的創作演出與研究發展

在藝術家方面，Eisa Jocson是菲律賓當代女性編舞家，演出《身體計畫》，並舉辦創作對談與身體工作坊，引導反思身體與勞動、認同、性別的形成，以及菲律賓社會文化中的身體政治。Jaha Koo是韓國劇場演出製作人和音樂作曲家，擅長透過多媒體和劇場演出呈現對社會政治的觀察與反思，透過《Cuckoo電子鍋》，巧妙運用誕生於1998年亞洲金融危機的生活物件「電子鍋」，追溯並描繪現今韓國年輕世代的無力與孤獨感。

何銳安遊居於新加坡及柏林，關注全球主義下「影像」的再現，於講演《亞洲不奇蹟─拷問亞洲奇蹟、危機、轉機》分享對1997年亞洲金融危機爆發前、後歷程的研究，地域橫跨泰國、南韓、日本、新加坡及馬來西亞。聚合舞（Polymer DMT）創立於德國埃森，專注於跨領域藝術創作及跨文化合作，規劃《複數身份─聚合舞身份系列作品創作與發展工作坊》，參與者將分組參與到不同劇場領域，藉此探問各種擁有著複數身份，以及看似衝突或混雜的社會背景下的生活體驗。

評論家與藝術的對話

評論家方面，包括Florian Malzacher（德國）、Joanna Warsza（波蘭）、內野儀（日本）及臺灣、香港、美國的對話者們，如王柏偉、丘琦欣、周伶芝、耿一偉、郭亮廷、楊家彥、魂游、羅珮嘉、龔卓軍等，設計一系列的論壇講座，論題涉及地方與全球背景下的當代藝術與社會根本性。

Florian Malzacher出身德國，為劇場專業策展人，曾任2013至2017年德國「衝動藝術節（Impulse Theater Festival）」藝術總監。透過兩場專題講座，分享其所觀察到的政治性劇場發展、社會與劇場的串聯模式。

Joanna Warsza為視覺、表演藝術暨建築領域策展人，現為Public Art Munich藝術總監。此次帶來兩場講座，分享劇場、空間及公共場域的策展應用。此外，Florian和Joanna共同主講，說明如何透過藝術創造社會與公共場域，並深入探討藝術與政治的關係。

內野儀是一位頂尖的藝術表演研究學者，跨地域的研究，獲得極大肯定，舉辦講座《移動時代的觀光客劇場》，探討在這個全球移動的時代，當藝術家將自己定位為觀光客時，劇院與表演形式將會有什麼樣的可能性。

製作人打造未來藝術環境

獨立製作人藍貝芝與亞洲製作人平台，呼應策展主題規劃「製作人選粹系列」，傳達製作人和藝術家共同打造未來藝術環境的企圖。4個主題包含：《亞洲製作人平台：跨國網絡與對話工作坊》，邀集臺灣、南韓和澳門等地劇場獨立製作人，實際檢視表演藝術獨立工作者的現況，及探討國際交流實務。南韓藝術家林仁子以《反審查運動：南韓的藝文黑名單》為題，講演探討前總統朴槿惠藝文黑名單事件，說明藝文界藉由文化的力量，扭轉、改變社會的不公義。澳門編劇、導演杜詠琪編寫《手談坐隱》故事，透過下棋與遊行，對奕比賽與對峙事件，探索當下的社會及政治現實。新加坡藝術家陳立婷帶來《不男不女》，從5個不同性別角色的真實故事切入，討論陰性陽剛的各種可能。

「共想吧（THINK BAR）」誠摯地邀請大家進入藝術與思考的迷人漩渦。一起來，共想吧！

(中時電子報)