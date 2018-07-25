讓民進黨徵召殺人犯選議員？國民黨質疑台南法院放水

國民黨立委吳志揚（左起）、曾銘宗25日舉行「台南法院放水？提早結束保護管束，蔡英文徵召殺人犯選議員」記者會，質疑民進黨徵召先前車禍撞死人而被法院判處緩刑並交付「保護管束」的前台南市議員唐靜儀，台南法院是否配合政治操作而刻意放水？包庇？司法院與監察院應釐清並調查清楚。（姚志平攝）

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今年5月底原本已通過民進黨黨內初選的台南市前議員唐儀靜，卻因先前車禍撞死人的官司被法院判處緩刑4年，並交付「保護管束」至2019年9月，遭黨中央取消提名；但6月份唐儀靜向法院爭取免除執行並獲准，隨即7月初獲得主席蔡英文在中常會提案，以「徵召」方式取得提名資格。立院國民黨團書記長曾銘宗質疑，台南法院是否配合政治操作而刻意放水、包庇？司法院應予釐清，監察院更有必要應介入調查。

國民黨團指出，2011年4月唐儀靜駕車行經長榮路地下道時，因超速撞上騎機車的石姓婦人，兩週後石女不治身亡。在法院審理過程中唐儀靜竟否認犯行，一審依過失致死判刑8個月，2015年二審法官審酌雙方和解，則給予緩刑4年，緩刑期間交付保護管束。唐儀靜的緩刑截止日是2019年9月，但她卻隱匿仍在保護管束期間的事實，參與並通過民進黨台南市議員第六選區初選，事後遭人檢舉，黨中央認為她不符合提名條例規定，因而喪失提名資格。

唐儀靜受保護管束期間原本應從2015執行到2019年，勢必無法趕上年底大選，孰料，她積極向黨內爭取，表示自己可以解決保護管束這件事，希望黨中央不要取消提名資格。果不其然，6月間唐儀靜透過台南檢方向法院聲請免除執行保護管束，法官也迅速在7月裁定免除其保護管束的執行，隨後不久民進黨主席蔡英文在中常會上親自提案，直接徵召唐儀靜代表民進黨選安南區議員。

國民黨團表示，唐儀靜從被取消提名、申請提早結束保護管束成功到再獲徵召參選，只經歷短短一個月時間，戲劇化的過程令人匪夷所思，也讓人合理懷疑背後經「高人」指點，進而讓執政黨的政治黑手伸入司法。

國民黨團質疑，一般人申請提早結束保護管束這種處分，要多久才會准駁？獲得提裁准的機率是多少？台南市一年有多少件這種案件？如果一般人很難獲得提早結束保護管束的機會，唐儀靜卻可以，這其中豈是一句依法行政或者巧合可以解釋？呼籲司法院應對外具體說明以昭公信，同時監察院應調查是否有人涉及行政不法。

國民黨團也抨擊，民進黨不顧社會觀感與公平正義，不但讓酒駕犯谷辣斯出任行政院發言人，更提名超速殺人犯唐儀靜參選民代，是沒有其他人才？還是認為這種品德的人符合民進黨的「價值」，所以「非她不可」？一昧以「知錯能改」的託辭掩護自家人的惡劣行徑，只證明了全面執政後的道德快速淪喪！

(中時 )

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