「白馬王子」洗腦投資獲利300倍 熟女不信騙局噴淚

2018年07月25日 11:30 中時 謝明俊

騙徒假扮白人富商詐騙陳婦。〔警方提供〕

騙徒透過line騙陳婦匯款。〔警方提供〕

陳婦填妥匯款單要匯款，被警方阻擋下來。〔警方提供〕

保七總隊一大隊駐台銀新竹分行員警苦勸陳婦2個小時，才讓陳婦回頭。(警方提供)

家住新竹的陳姓婦人日前在網路結識一名香港股市富商「凱文哥」，陳婦落入情海後，對方開始慫恿陳婦匯款一千美金到香港投資股票，保證穩賺不賠，陳婦信以為真，跑到台銀新竹分行匯款時，因時低頭滑手機，引來行員注意通知駐分行保七總隊一大隊員警上前關心，前後花了2小時苦勸，才及時阻止陳婦落入國際419詐騙陷井中。

50多歲的陳姓婦人月前在臉書上交友，挑中一名自稱是香港股票富商的「凱文哥」，對方貼上高富帥白人照片，讓陳婦誤以為真的交上白馬王子，凱文哥每天在line上對陳婦展開甜蜜攻勢，讓陳婦深陷情網。

對方取得陳婦信任後，開始對陳婦洗腦，自稱可以內部炒作操控香港股票高獲利300倍，並且因為愛陳婦才透露這個訊息，陳婦只要匯款一千美金至香港投資，保證獲利。陳婦不疑，日前跑到台銀新竹分行匯款。

由於陳婦申辦匯款時，還不斷低頭滑手機，引起行員許美怡、襄理劉維欣注意，暗中通知駐分行的保七總隊一大隊員警曾仁國、陳偉、蕭正功前來關心。陳婦一直相信，只要匯款過去香港，凱文哥就會來台灣和她在一起，員警一看就知道這是標準的國際419詐騙手法，勸說陳婦不要上當，陳婦當場放聲大哭，不相信這是騙局，繼續堅持匯款。

員警及行員5人圍著陳婦持續勸說2個小時到銀行都關門了，還拿出先前分行及員警聯手阻獲其它女被害人被騙資料給陳婦看，陳婦最才放棄匯款，行員和員警才鬆了一口氣，陳婦離去後，警方將相關資料轉交轄區新竹市警二分局東門派出所繼續追查幕後詐騙集團中。

(中時 )