新北市府連發7新聞駁蘇貞昌 侯友宜：市府澄清不實消息

侯友宜今與里長們合拍宣傳照。（王揚傑攝）

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侯友宜今與里長們合拍宣傳照。（王揚傑攝）

近日媒體談論國民黨桃園市長參選人陳學聖與主席吳敦義合拍宣傳照時，2人穿搭KMT潮T紮進高腰西裝褲，被年輕人評為老人穿法。今（25）日新北市長參選人侯友宜也被問到他的看法，侯友宜笑說，襯衫比較長就紮進去，比較短就拉出來，自然就好。

昨日民進黨新北市長參選人蘇貞昌發表政見主軸，批新北市建設牛步，新北市政府連發7篇新聞稿澄清，被外界質疑到底是誰在選舉？對此侯友宜表示，當然是他在選舉，因為老縣長的政見出來後，有些內容不符事實，所以新北市政府的同仁才會站出來說話。

對於侯友宜的民調一直高於蘇貞昌，侯友宜說，自己也有在注意民調，有些部分還要努力，最重要是票要投進去才算，這時民調還是當作重要參考就好。

此外，對何時與台北市長參選人丁守中推出雙北聯合政見，侯友宜表示，目前已大概成熟，幾個議題都已經擬好，會選在適當時間、地點推出來給雙北市民知道。

侯友宜對台中東亞青年運動會停辦表示，我們還有爭取的空間，國人要團結支持台中繼續爭取，讓我們辛苦這麼久的青年選手能夠躍上舞台，在國際發光發熱，為台灣爭取榮耀。

近來台北市長柯文哲的幕僚「學姐」爆紅，有媒體問侯友宜，在挑選幕僚時會不會挑漂亮一點的？侯友宜笑說，幕僚都是他年輕的好伙伴，大家一起努力打選戰。

(中時 )

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