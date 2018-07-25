東奧正名公投竟是台灣人密告國際奧會 紀政：非常生氣

2018年07月25日 11:22 中時 楊孟立

中國大陸強勢主導取消台中市舉辦首屆東亞青年運動會，傳出竟然是因為台灣人向國際奧會（ＩＯＣ）通風報信民間團體推動「2020東京奧運正名公投」。公投發起人紀政今天在記者會上痛心疾首表示，對於自己人的作為，「我非常生氣，難道生活在台灣這塊土地親愛的同胞，對於這塊土地擁有的自由民主，沒有這樣的共識嗎？」

民進黨立委張廖萬堅、黃國書今天召開「捍衛東亞青運主辦權，決不向中國低頭！」記者會，紀政透露，前中華奧會官員密告國際奧會台灣推動東京奧運正名公投，「難道他對於台灣這個民主社會，人民所享有的權力不清楚嗎？」紀政強調，我們是民間社團在推公投，密告的前官員應該要對於民主初步的權力去了解。

黃國書說，按照國際奧會的精神與憲章，會被取消主辦的權力只有兩種情況，第一種是財務出了問題，第二種是因為政治動亂。「請問台中市政府違反了哪一個規定？要讓中國方面要用蠻橫手段取消我們的主辦權？」他們的理由是台灣正在推動東京奧運正名公投，但這是由民間發起的，這與台中市政府的關係是什麼？

張廖萬堅則表示，東奧正明只是一個理由，我們已經看到中國在國際上的各種打壓，如果此時此靠朝野不能團結，而必須仰賴中國鼻息，我們的空間將會越來越困難，「被打壓方不要變成檢討受害城市。」

(中時 )