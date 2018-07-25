文化快遞》2018臺北藝穗節 大無畏的表演新秀舞臺

2018年07月25日 11:19 中時電子報 臺北藝穗節

臺北藝穗節走過10個年頭，開發各式各樣的生活空間，以不審核、不設限、自由開放的態度，讓表演與生活緊密相連，年輕藝術家們爭相參與，迸發大無畏的生猛創意能量，改變城市日常風景，成為每年夏天臺北最令人期待的表演節慶活動。

2017臺北藝穗節演出劇照─夢遺少女的劇場《野草》。

玩轉臺北舊城區 即刻重演鮮活登場

邁入第11屆的2018臺北藝穗節，今年共有118組團隊，帶來486場精采演出，涵蓋戲劇、舞蹈、音樂、音樂劇、漫才脫口秀，以及跨科技、表演、展覽等無法被歸類的跨領域展演，來自臺灣、日本、香港、中國等地的藝術家，8月4日至8月19日於31個特色場地玩轉臺北。

臺北藝穗節每年皆廣邀各方好手組成看戲大隊，於演出後24小時內在官網「藝穗看心心」頁面發表即時評論，讓演出超越當下時空，經由評論開展更多交流與對話。演出的熱力將一路延續到閉幕頒獎典禮，經過一個夏天的藝術創意擂臺賽，所有藝穗戲迷和當年度參演團隊都引領期盼著，究竟今年度各種最具創意獎項將獎落誰家。

表演藝術以立刻性與當下無法複製的五感體驗最為迷人，稍縱即逝，錯身的戲迷只能扼腕。以往優秀作品在藝穗節結束後，常無後續加演計畫，或是得再等一兩年後的「藝穗榮耀」才有緣再重逢。為讓新生藝術家們的創意被更多人看見，也為了回饋戲迷的期待，今年藝穗節新增「即刻重演」計畫，將從「藝穗看心心」獎項得主中選出5組團隊，讓他們的創意在9月20日至9月23日於水源劇場登臺重生。

「藝穗俱樂部」是藝穗節期間，觀眾、劇評或參演團隊的重要交流空間。

天團、陳家聲榮耀重演 各式議題搬演上陣

今年藝穗榮耀演出邀請到第9屆（2016年）和第10屆（2017年）的永真藝穗獎得主回歸藝穗。第9屆永真藝穗獎得主「天團」，2016年以遊艇上的行為表演《他媽的茱麗葉》驚豔全場，得到極高評價，今年受邀榮耀回歸演出，與久違的聲音藝術團體「再見！奈央！」帶來新作《哈姆讓他走》，用其擅長的行為表演結合實驗聲響，於8月9日至8月12日在建國啤酒廠貯酒大樓，賦予觀者不同的空間感官體驗。2017年以浪漫愛情喜劇《阿北》獲得滿堂彩的第10屆永真藝穗獎得主「陳家聲工作室」，今年榮耀回歸，帶來第一年參與臺北藝穗節的戲劇作品《陳家聲個人演唱會》，扮演不得志的創作歌手，在歌曲之間與觀眾分享社會現況、生活觀察等。過了4年，陳家聲所關心的事情、所唱的歌是否有所不同？8月16日至8月19日於角公園咖啡，獻給想一同發洩生活牢騷的觀眾們。

大稻埕的日與夜 臺北藝穗節的萬千風情

當新舊交陳的大稻埕地區，遇上自由、創意、實驗的臺北藝穗節，會交織出何種化學變化？8月3日的「藝穗脫褲看」是年年大熱門的藝穗經典活動，帶領好奇的觀眾穿梭在大稻埕的表演場地間，揭開表演的面紗，直擊團隊超級不平靜的裝臺現場；8月5日及8月12日下午，大稻埕永樂廣場將有藝穗節團隊大展身手，讓表演與生活零距離。

想要感受更多充滿不羈創意氛圍的大稻埕，想巧遇創意無止盡的藝穗藝術家，想有個無拘無束的空間放鬆或交流，請千萬別錯過藝穗節熱點「藝穗俱樂部」。位於URS44大稻埕遊客中心2樓的「藝穗俱樂部」於7月29日熱烈開幕，直到8月24日為止，週二至週日下午2時至晚上11時，俱樂部裡有一切您喜歡或需要的藝術補給，包括周邊紀念商品、拯救荷包的藝穗半價票，每晚還有駐場藝術家們的表演、私廚、談天等各種意想不到的有趣事物。

快來搭上藝術的雲霄飛車，一起來段意想不到的創意之旅。

2018臺北藝穗節

時間│8/4～8/19

電話│02-2599-7973

網址│www.taipeifringe.org

(中時電子報)