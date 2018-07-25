鶯歌機車練習場入夜沒燈 蘇有仁、陳世榮連袂會勘3月內解決

新北市議員陳世榮、蘇有仁及市議員參選人蘇泓欽25日上午前往會勘鶯歌、樹林間的機車練習場，並要求高灘處、交通局在3個月難完成加裝照明設備、遮蔭帳棚及手控式紅綠燈開關。（陳俊雄攝）

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為了便利機車族考領駕照，新北市政府水利局高灘處設立了數個堤外機車練習場，進入暑假後更吸引許多青年學子來此練習考照，但市議員蘇有仁、陳世榮接獲民眾陳情表示，位於鶯歌、樹林交界的機車練習場沒有夜間照明設備，加上堤外便道來往車輛速度快，容易釀成意外，25日上午邀集交通局、高灘處會勘，要求3個月內完成改善。

新鶯堤外便道旁的機車練習場，由於規定開放的時間到傍晚6點截止，因此當地並未裝設夜間照明設備，但不少上班族必須在下班後才能前往練習，加上夏季白天燠熱，入夜之後的機車練習場反而人潮越來越多。

新北市議員蘇有仁、陳世榮接獲民眾陳情，25日上午連袂前往現場會勘，蘇有仁表示，這處練習場是他在2016年爭取設立的，但因部分設備不足民眾陳情聲音不斷，因此他才要求水利局、交通局設法改善。

蘇有仁、陳世榮表示，由於目前機車練習場並未設置夜間照明設備，希望高灘處能夠設置合乎規範的照明設備；另有民眾反映入出練習場險象環生，也希望加裝手控式紅綠燈號開關，讓民眾得以安全進出練習場。

另外，練習場周邊也無遮蔭設備，蘇有仁、陳世榮也要求高灘處設立遮蔭帳篷，讓陪同練習的民眾有個遮風避雨的處所。

高灘處表示，將比照一般高灘地內路燈或依交通規範公路照明部份規範設置燈桿，將開放時間延至晚間9時止，便利民眾夜間練習；至於遮陽帳篷、手控式隆綠燈號誌等設施，也將儘速入場施作，改善工程也將在3個月內完成。

(中時 )

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