台中「東亞青運」遭取消 陸國台辦：民進黨當局難辭其咎

2018年07月25日 11:48 中時 陳柏廷

針對大陸強勢主導取消台中舉辦東亞青運，大陸國台辦今日表示，民進黨當局為了一己政治私利，不顧大陸一再提醒，執意縱容放任所謂「正名公投」對「奧運模式」發起挑釁，對東亞奧協取消台中市東亞青年運動會，民進黨當局和推動所謂「公投」的「台獨」勢力難辭其咎。

大陸國台辦發言人安峰山指出，東亞奧協決定取消2019年東亞青年運動會，原因在於台灣一些政治勢力和「台獨」份子，在民進黨當局縱容下推動所謂「東京奧運正名公投」，公然挑戰奧運模式，使這次運動會面臨極大政治風險和政治干繞。

安峰山強調，大陸歷來反對以政治干預體育，對所謂「正名公投」的挑釁，多次表達堅決反對的立場。國際奧委會也高度關注，並致函中華台北奧委會表明態度，取消2019年東亞青年運動會是東亞奧協作出的正確決定。

安峰山表明，台中市對這次運動會承辦權得而復失，原因是十分清楚的。根源在於民進黨當局為了一己政治私利，罔顧台灣運動員、體育界以及廣大台灣同胞的利益，不顧大陸一再提醒，執意縱容放任所謂「正名公投」對「奧運模式」發起挑釁，對東亞奧協取消台中市東亞青年運動會，民進黨當局和推動所謂「公投」的「台獨」勢力難辭其咎。混淆視聽、轉移視線是無濟於事。他要對自己的言行承擔全部責任。

安峰山更稱，大陸曾一再規勸民進黨當局，不要做挑釁一個中國原則、破壞兩岸關係，損害台灣同胞利益、損害中華民族利益的事。然而，他們卻置若罔聞。近一個時期，民進黨當局阻擾限制兩岸交流更加變本加厲，大陸交流團組赴台一再禁限。台灣民間團體，學生來大陸進行文化體育交流也屢遭民進黨當局打壓恐嚇。

安峰山說，大陸願再次奉勸民進黨當局，回到以「九二共識」為基礎的兩岸關係和平發展道路上來，不要再為了政治私利而傷害、犧牲台灣老百姓的利益，不要繼續挑動兩岸同胞敵意，升高兩岸對抗，不要挾洋自重，心存幻想、執迷不悟。

安峰山並稱，大陸一貫積極支持和努力推動兩岸民間體育交流，樂見台灣遵循「奧運模式」參與國際體育活動。兩岸運動健兒在國際賽事取得佳績，都是中華兒女的榮光。兩岸民間體育交流多年來保持良好發展態勢，在交流和合作中，推動體育運動的普及、體育精神的弘揚，也促進兩岸競技運動水平的提高。大陸將一如既往，大力支持包括體育交流在內的兩岸各領域交流不斷擴大、深化，為兩岸關係和平發展增添正能量。

(中時 )