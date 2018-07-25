東亞青運主辦權取消 林佳龍：將盡一切努力申覆

2018年07月25日 11:36 中時 黃國峰

外傳大陸因為市長林佳龍連任的會很高，怕藉賽事而不受控？林佳龍25日表示，任何政治的原因而干涉體育，是違背奧運的精神，選舉是一時的，選舉在台灣這個民主社會，輸贏真的沒人可以意料，如果居於這樣的考慮，相信不是國人可以接受的。期待不分黨派，都能為台灣的運動員爭取更多運動比賽的機會。台中市長林佳龍表示，會盡所有的努力來提出申覆。

對於東亞奧會在大陸的施壓下，取消了台中市的東亞青運的主辦權，台中市長林佳龍表示，會盡所有的努力，來提出申覆，昨天已經請法制局研提申覆的文件，預計26日就會提出正式申覆，也有一些專家學者建議，台中市政府應該向國際體育仲裁法庭來提出仲裁，我們也會跟專家學者來研究，可行性及進行的方式，「我們台中市政府不會放棄任何為我們年輕運動員，爭取參賽資格的可能性」。

東亞青年運動會，是一個很有特色的運動會，也已經籌備了三年多，投入了很多的心血跟支援，一切的進度都符合預期的目標，東亞奧會執委會包括技術小組，也都定期的來到台中，協助檢驗籌備進度，現在選手的訓練已經進入衝刺的階段，對這種倉促而且粗暴的取消台中市主辦權，傷害最大的是這些運動員，國人除了憤概外也都很難過，政治不應該以這麼赤裸裸的方式去干涉體育。

林佳龍接著說，昨天也收到一個臉書的私訊，是大甲高中自由車隊林姓高二選手留言，表示瞭解台中被取消主辦權是大陸的施壓，但是他不會喪失鬥志，希望市府繼續努力爭取，期待有為國爭光的機會。「年輕人這樣的成熟，不因此而喪志，反而鼓勵我要努力，所以我們會盡所有的可能捍衛年輕運動員參賽的權力」。

林佳龍最後表示，後續場館預算執行及運動員的培育，都會繼續進行，也希望國人能團結，支持台中、支持運動員，展現團結一致，這也是對台灣的考驗，相信只要團結，一定可以走出一條路來。

(中時 )