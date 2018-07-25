文化快遞》跨域讀寫：藝術中的圖書生態學

2018年07月25日 11:34 中時電子報 臺北市立美術館

「為了找到書本A，首先查書本B，它會指出書本A的位置。為了找到書本B，首先查書本C，如此下去，永不停止……。」──波赫士（Jorge Luis Borges）

臺北市立美術館（以下簡稱北美館）經歷數月閉館維護後，於7月21日重新開館，重新開館後的第一檔展覽，由策展人簡麗庭、柏雅婷以「書」為核心概念，從藝術家對書的想像發想，共同提出的《跨域讀寫：藝術中的圖書生態學》，此展並獲選北美館第二屆策展徵件計畫。

鄒永珊《我們的凝視》作品，2017。

藝術與書 千絲萬縷的關係

「書」在人類文明發展的歷史中扮演重要的角色，人們以書作為知識的載體來認知世界，也通過對書的整理建構整個世界。本次展覽著眼於藝術家製書的傳統，以及當代藝術對於文件和檔案的重視；討論範圍廣泛，觸及書與圍繞著書的文化活動，諸如閱讀、寫作、裝幀、出版、保存及分類等，從而審視藝術家如何看待書的課題。

這個展覽的核心概念是「書」，但不是書展。書作為一種有效的訊息載體，其重要性早已不言而喻。數千年來人們寫作、閱讀，並有意識地收藏、整理、分類書籍，不僅通過書認識世界，也通過對書的整理而建構世界。在歷史上，藝術與書也有著千絲萬縷的關係，書既是圖像的重要載體，書的內容也為藝術的敘事提供了參照，甚至在當代藝術領域中，藝術家會更直接地運用並重新組合各種文獻或檔案。

邱杰森《刻畫造音》作品，2017。

藝術家對書的想像發想

本次共有11位藝術家參展。資深策展人與藝術家林宏璋，尤關注虛構文本的文化意義，此次帶來的作品將古代文本重製為有聲書；身兼藝術史家、藝評與策展人的陳貺怡，將以論壇劇場的方式，組織一場歷時24小時的「跨域讀寫」研討會；來自英國的鄧肯‧蒙弗（Duncan Mountford），將展出空間裝置《幽靈圖書館》，討論分類學與知識建構的關係；鄒永珊將展出近年來的書籍製作以及關於讀者閱讀行為的即時監控裝置；周曼農的創作跨足劇本寫作、劇場、影像與新媒體藝術等領域，此次將以她的小說《偵探學II》為藍本，製作一個可讓觀眾參與其中的推理裝置。

張致中則以繪畫、文字創作等方式，重現來自挪威的來福槍傳說；陳曉朋的創作則關注符號的運用與藝術的本質，她將展出十餘件藝術家創作書以及對於創作的文字、觀念作品；齊簡反思繪畫的諸多程序，展出的《手影重重》重製了19世紀的手影書；許家維的作品往往涉及歷史文獻的考察，這次帶來的《黑與白》將色彩作為一種動物的分類學，從而討論大熊貓、馬來貘及相關的東亞歷史記憶；邱杰森則以地圖為出發點，從數個系列的作品，討論地理與感知的課題；邱杰森與莫珊嵐（Margot Guillemot）合作的計畫，則是以北投中心新村為對象，將其地表地貌以3D列印重新呈現。

藝術家與其作品的詮釋

展覽命名為「跨域讀寫：藝術中的圖書生態學」，一方面說明藝術家的創作狀態，同時也隱含了資訊工程中資訊共享的概念，試圖探討「書」的「閱讀與研究」、「寫作與製書」及「書與知識圖式」各種面向。

關於「閱讀與研究」，閱讀的目的各不相同，有些人如同維吉妮亞‧伍爾夫（Virginia Woolf）筆下的「真正的讀者（TrueReader）」，因為純粹的熱情而閱讀；另一些人則志在學習，往往依循特定主題，有系統地涉獵知識。因此，對讀者的觀察也成為藝術家的興趣。此外，文獻與檔案已成為當代藝術重要的方法論，這亦促使藝術家投入文本的複寫、重組、考證與研究等工作。

「寫作與製書」方面，藝術家有其製書的傳統，隨著1960年代若干指標性的作品，逐漸形成了「藝術家創作書（Livre D'artiste）」這個新門類。學者柯孟德（Christophe Comentale）尤其指出，這是一個相當西方的概念，有別於插畫書，因為它不是根據一個既定文本而作的，藝術家享有製作書本的完整自主權。值得注意的是，在這個過程中，書的意義已產生不同以往的轉變，藝術家創作書，本身是一件藝術品而非作品的傳播方式。因此，藝術家一方面思考作家與藝術家的身分，另一方面也透過藝術家創作書反應出獨特的敘事方式，並探問裝幀與藝術形式之關係。這同時拓展了藝術和出版領域，成為跨領域的實驗場域。

在「書與知識圖式」上，波赫士曾將他心中天堂指為圖書館，也曾將宇宙等同於圖書館。從記憶術、百科全書到圖書館科學，世界透過不同的圖式為人所理解。得益於此，「分類」成為一種饒富趣味的工作，這促使藝術家將特定材料重新劃歸類屬，打破原有的圖書系統，建構起非典型的知識，從而賦予事物新的意義。

藝術與閱讀 實踐普及藝術的智識

回應本次展覽，策展團隊整理出一份「105學年度臺灣博碩士論文最受歡迎引用書目排行榜」，這是一份藝術家、研究者們的「暢銷書」。除了於展場陳列翻閱，展覽期間也將與網路書店合作，同步舉行「線上書展」，期待觀眾離開展場後，能更進一步轉換為讀者，使展覽與閱讀之間的關係更為緊密與積極。

展期間亦規劃多場精采藝術家座談及專題講座，透過書本之於「大眾」的面向，針對「出版」、「流通」等特徵，串聯起文字書寫與造形藝術的發表機制，將展覽內容實質地帶至場館之外，進行一場「策展」與「編輯」思維的對話，試圖模糊當代藝術與大眾閱讀的受眾疆界，開闢更多討論空間，更期待從中建立起普及藝術智識的可能實踐。

跨域讀寫：藝術中的圖書生態學

時間│即日起至10/14，週二至週日9:30～17:30，週六至20:30

地點│臺北市立美術館（臺北市中山區中山北路三段181號）

票價│免費

電話│02-2595-7656

(中時電子報)