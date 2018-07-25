姚文智力挺東奧公投連署 籲政府「文鬥武鬥皆來」

2018年07月25日 11:43 中時 郭建伸

台中東亞青運遭突襲取消，引發外界關注。對此，民進黨台北市長參選人姚文智今受訪時痛批，民間推動以台灣名參與2020東京奧運，中國大陸竟然接二連三在背後打壓，甚至破天荒取消東亞青運，讓所有的亞洲青年都不能參加，呼籲台灣應該要團結力爭到底，採取各種措施，文鬥武鬥皆來。

姚強調，他自己有參與東奧正名公投連署，並提供自己選舉活動場次給團體來擺攤宣傳。

姚文智今前往台北市議會，與民進黨籍議員拍定裝照。他受訪時說，以「台灣」參與東京奧運或國際組織賽會，應該獲得尊重，奧委會可權力討論，但若因為台灣民間發聲，就斷然採取壓迫。不只影響運動員，也影響台灣賴以生存的民主自由與言論發展。

姚說，台灣不只在國際體育仲裁庭打官司，也應該匯集更大力量發聲，蔡政府跟全國人民都要硬起來。

由於國民黨台北市長參選人丁守中認為東亞青運被取消，認為責任應該歸總統蔡英文跟閣揆賴清德。姚則批評，國民黨不僅高腰褲過時，還昧於實事，碰到這樣的事情還想怪罪自己，台中市府積極籌辦各項進度都沒落後，有哪一項應該是取消的原因，「台灣哪裡有錯？」

由於東亞奧林匹克委員會（EAOC）直指台灣民間最近推動2020東京奧運正名公投連署，已讓明年東亞青運產生不確定因素，而公投連署攤位常出現在姚舉辦的活動場合。

姚文智則說，他個人有參與東奧公投連署，表示民團週末在商圈爭取連署，很多大型活動也會出現，他提供自己辦活動的資訊，方便他們擺攤連署。

(中時 )