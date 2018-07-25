金錢豹酒女撞死烘焙師 二審仍判刑9年6月

陳姓烘焙師的姊姊身穿店內制服到台中高分院聽判。(林欣儀攝)

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金錢豹酒女顏子娠去年11月間吸毒後並酒駕撞死陳姓烘焙師，台中高分院25日宣判，雖確定顏子娠尿液有安非他命反應，確定吸毒且酒駕肇禍，但考量汽車強制險已賠償被害家屬200萬元，此部分撤銷原判、改判7年6月，另肇事逃逸部分維持一審判決2年8月，合併應執行9年6月有期徒刑，可再上訴。

另被控協助顏子娠湮滅證據的林姓、李姓友人，二審法官駁回上訴、維持一審無罪判決。法官認為，此部分舉證不足、檢察官上訴理由不足以形成有罪認定，兩人幫忙推車只是為防止阻礙交通，且隱匿最不乏未遂，維持無罪宣判，此部分判決定讞。

顏子娠聽完宣判、要被還押時，特別回頭對著被撞烘焙師的姊姊鞠躬，哭泣說「對不起、真的對不起」。但家屬認為，因顏子娠還有上訴機會，她在庭中表達歉意的行為未來可能幫助她獲得減刑或假釋，在此案尚未定讞前，家屬不會相信她的認錯。

對於宣判結果，家屬認為「還可以接受」，未來是否上訴三審？家屬則要與律師、犯保協會再協商。對於法官認為強制險理賠的200萬元可視為損害賠償一部分，烘焙師的姊姊說，強制險是保險理賠部分，與加害者的責任賠償應為兩碼子事；至於林、李兩人部分，家屬也另外提起酒駕幫助與肇事逃逸幫助犯告訴。

這起事件發生在2017年11月間，在金錢豹工作的顏子娠先在住處施用毒品後，又前往金錢豹工作並喝了威士忌，之後酒駕行經台中市文心路、西屯路口時闖紅燈撞死陳姓烘焙師且肇事後逃逸。

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(中時 )

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