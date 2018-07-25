竊佔國土無罪逆轉勝 花蓮銅門部落灑淚誓討回土地

2018年07月25日 11:59 中時 張祈

銅門部落族人在法扶律師陳采邑（左）、王泰祥（中）陪伴下，今舉行記者會。（張祈攝）

部落主席鍾德光（中）依竊占國土被提起公訴，經2年審理宣判無罪。（張祈攝）

銅門部落族人今在工作室前燒狼煙告訴祖先好消息，並宣示將持續守護土地的決心，討回剩下的200多筆土地。（張祈攝）

銅門部落族人今在工作室前燒狼煙告訴祖先好消息，並宣示將持續守護土地的決心，討回剩下的200多筆土地。（張祈攝）

法扶律師王泰祥及陳采邑指出，劃地河川流域的竹屋位置，一路之隔就是銅門檢查哨、往前幾百公尺的同側土地則是發電廠，兩處卻是原保地，河川流域竟然會轉彎。（張祈翻攝）

銅門部落主席鍾德光2016年在銅門檢查哨前搭建一處2.5坪大的部落工作室，遭人檢舉侵佔國有土地，同年被第九河川局依竊佔國土提起公訴，歷經2年審理，花蓮地方法院宣判鍾德光無罪，今與族人在工作室前燒狼煙告訴祖先，宣示將持續守護土地的決心，討回剩下的200多筆土地。

為打造傳統空間供族人共用，銅門部落族人出錢出力，選定銅門檢查哨前對面土地興建2坪大的竹屋，完工後卻遭人檢舉，舉報為侵佔河川局土地，並於同年被張貼「限期拆除公告」，令土地管理人咪咪·阿比司訝異，歷代生活的土地，什麼時後變成河川區域，變成國家的土地。

鍾德光應擔任部落主席且擔任竹屋搭建類似工頭一職遭起訴，經過2年時間周旋，終於在一審判決還給族人一個清白，鍾德光指出，部落曾在2000年間向秀林鄉公所申請放領原保地，銅門段579、651地號共有348多筆土地，也自費分割測量費，至今只有97筆放領，還有251筆沒有下文，甚至背負侵佔國土罪名。

「在自己的土地上被告侵佔，就是還了清白還是羞辱！」部落發言人鍾民祥激動指出，得知判決無罪後，族人當場灑淚，這群族人世代守護土地，傳承山林，卻被司法玩弄，矇在鼓底，實在太不公平，呼籲政府，落實原民轉型正義，拒絕官官相護，還給在地族人土地。

幫族人打官司的法扶王泰翔律師及陳采邑律師指出，劃地河川流域的竹屋位置，一路之隔就是銅門檢查哨、往前幾百公尺的同側土地則是發電廠，兩處卻是原保地，河川流域竟然會轉彎，公部門可以蓋廠蓋哨，地方族人卻不能蓋竹屋，也懇請檢察官不要上訴，留給部落與政府協商共存共榮的機會。

花蓮地檢署主任檢察官回應，因被告建築物位在「河川地」，攸關原住民生命安全，且過去銅門部落曾發生嚴重土石流災情，會在詳細評估判決書內容後，再決定是否上訴。

(中時 )