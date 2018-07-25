補教名師吳岳開設免費書屋 鼓勵透過閱讀提升心靈

2018年07月25日 12:20 中時 胡健森

國文補教名師吳岳（站立者）親自主持講座，講述正確的人生觀。（秀春教育基金會提供）

秀春書屋另會開設免費課程，幫宜蘭的學子做課後輔導。（秀春教育基金會提供）

宜蘭市有一間不算特別顯眼、位於道路轉角的一家「秀春書屋」，書屋空間寬敞雅致舒適，還有音樂及咖啡香，這是國文補教名師吳岳所開設，目的是希望能提供一個優質且免費的環境鼓勵大家多看書，透過讀書來沉靜心靈、自我提升，進而推動生命教育。

秀春書屋的前身是「秀春教育基金會」，但創辦人吳岳認為，一棟偌大的屋子如果單單只有基金會功能未免太單調，也沒能充分發揮更大的功能，因此進一步加入書屋的性質，書屋內擺放了上千本的文學、哲學、藝術甚至兒童繪本，都是吳岳從自己的私人典藏中仔細篩選出來。

吳岳說，自古以來沒有一個朝代比當前的台灣更富裕、但人民的幸福指數卻不高，可能與人心不夠沈靜、不夠柔軟、彼此缺少一份包容有關，但透過閱讀一些文學、哲學類的書籍，則可以撫慰心靈，甚至能「療傷止痛」，因此他設立秀春書屋，希望讓更多人透過閱讀提升心靈層面，找到正確的人生價值觀。

秀春書屋環境幽雅，不知情的人很容易誤認為是對外營業的咖啡廳，也曾有人進入書內後想要點餐，讓工作人員聽了覺得很有趣，並趕緊說明秀春書屋是免費使用及設立的用意。

除了供人看書，吳岳也關心孩子的教育，本身是宜蘭人、但在台北發展事業的吳岳，深知城鄉之間的差距，他將秀春書屋2樓另做規劃，並特別從台北調來老師幫宜蘭地區的國、高中學生上國文總複習課程，在台北動輒要花上兩萬多元的課程費，在這裡一樣是費用全免。

經常在上課時對學生講述人生道理的吳岳，經營秀春基金會、秀春書屋也延續著這個理念，他也會親自開講座對孩子闡述人生理念，吳岳說人要懂得思考才能展現出價值，否則就容易隨波逐流，對於家境困苦的學生，他在提供獎助學金的同時，也要求孩子要去當志工並且撰寫報告，目的是在告訴孩子們，不需要因為家庭背景而框住自己的人生，在「手心向上」的同時，一樣可以當個「手心向下」，成為能回饋社會有用的人。

(中時 )