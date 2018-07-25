百年來最熱！ 南韓測得40.3℃破紀錄高溫

南韓今測得40.3度c的破紀錄高溫。（圖/南韓氣象廳）

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中時電子報

據韓國時報（Korea Times）報導，繼日本多地陷入熱浪侵襲後，同緯度的鄰居南韓也面臨「威脅」，韓國氣象廳（Korea Meteorological Administration）今日在慶尚北道南部的永川市（Yeongcheon），測得40.3℃的高溫，不僅打破1942年在大邱（Daegu）測得40℃紀錄，也讓今日、成為南韓從1907年開始現代觀測氣溫後，111年來最熱的一天！

地處東北亞高緯度的韓國，就地理位置來說，夏季氣溫不應會比台灣或東南亞還熱，但此次受到高氣壓影響，熱浪持續「堅守」日韓兩國，造成兩國的夏季氣溫不斷創新高。氣象專家表示，過去、南韓曾在1994年時，因為熱浪侵襲之故，造成約3,000人死於心臟及相關疾病，今年的氣溫恐比當年更加惡化。

和南韓一樣、日本近日也面臨高溫熱浪威脅。（圖/美聯社）

多日的高溫炎熱天氣，也讓不少韓國民眾倍受中暑等病症的威脅，南韓疾病管制中心統計，截至昨日為止，共有千餘人因炎熱引發心臟疾病去住院、其中有10人不幸去世，而有半數以上的病患，都是上週陸續住院的案例。

南韓氣象廳專家表示，這波來自西藏地區的高氣壓，與太平洋高氣壓聯手，讓南韓的天空沒有雨水或能冷卻的因素，才會造成此次驚人的熱浪。他們期望沿中國大陸東南岸向北的安比颱風（Typhoon Ampil），在接近朝鮮半島之際時，能為韓國當地帶來雨水，好讓這可怕的熱浪「降溫」。

(中時電子報)

文章來源：Tuesday marks Korea's hottest day since 1907; 40.3C in southern town

文章來源：Hottest morning in 111 years gripped Korea: data

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