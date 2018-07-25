《全台最速報》東亞青運主辦權遭取消 林佳龍：盡一切努力申覆

東亞青運主辦權遭取消 林佳龍：盡一切努力申覆

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中時電子報
綜合報導

◎東亞青運主辦權遭取消 林佳龍：盡一切努力申覆

東亞青運主辦權遭取消，台中市長林佳龍表示，任何政治的原因而干涉體育，是違背奧運的精神，選舉是一時的，選舉在台灣這個民主社會，輸贏真的沒人可以意料，如果居於這樣的考慮，相信不是國人可以接受的。期待不分黨派，都能為台灣的運動員爭取更多運動比賽的機會。

◎學習歷程成關鍵 新大學 考招制度111年上路

111年起新大學考招制度上路，教育部今天表示，屆時大學甄選入學（繁星、個人申請），高中學習歷程表現、面試共占總成績5成以上，大學則只能採計考生學習歷程檔案中的3份課程成果及10份多元表現，「以避免搞得像軍備競賽」。

◎長照中心驚傳打老人 業者：股東糾紛

台中市烏日區享壽長照中心遭爆料發生外籍照護員毆打老人事件，更有女移工遭院內員工性騷擾，該中心今天閉門、只開放院民家屬進入，對於被指控情事，院方派出2名職員強調是「股東糾紛衍生的問題」，對於其他問題都一問三不知。社會局表示將了解情況後說明。

◎24周年館慶 高美館28日免費逛

高美館28日慶祝24周年館慶，除了泰德特展需要購票外，祭出全館免費，當天還有「一日藝術生活圈」活動，邀請民眾到高美館小旅行，欣賞經典畫作、慢品藝術餐點、體驗手作工坊、精選藝術雜貨，還有夜觀秘密園區。

(中時電子報)

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