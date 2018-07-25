搶撈觀光財 日本祭260萬年薪找伊賀忍者

2018年07月25日 12:15 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

為因應2020年東京奧運到來，日本各地無不摩拳擦掌，準備大撈一筆觀光財。作為代表日本特色的忍者文化遺產，便成為觀光的最佳賣點。三重縣伊賀市是忍者的故鄉，近來除在當地興建2座忍者博物館，更公開徵求忍者，開出上看8.5萬美金的職缺，盼能帶動忍者體驗的觀光風潮。

日本忍者有兩大流派，一是滋賀縣的甲賀流，另一就是三重縣伊賀流。伊賀位於大阪西方約60公里，台灣觀光客並不陌生，當地有2座忍者博物館、忍者列車，忍者風情無所不在，但目前卻為短缺忍者而大傷腦筋。

美媒《Business Insider》報導，伊賀市現在人口不到10萬人，每年約有3萬名遊客到訪，農村人口減少的危機也發生在當地，青年大多離鄉赴都市發展，為復甦地方經濟，伊賀市傾力推廣忍者文化，以吸引更多觀光客造訪。

每年四月底至五月初，伊賀市會舉行忍者節，吸引日本國內民眾及海外觀光客到訪，訪客們穿著忍者服飾走在街頭，體驗當忍者的獨特魅力，不過，市長岡本榮覺得這樣做，忍者文化並未發揮得淋漓盡致。近來，除了原有一座忍者博物館，又再建造另一座忍者博物館，也推出忍者列車，讓訪客徹底浸淫在忍者文化的氛圍裡。

忍者博物館館長Sugako Nakagawa曾對外媒表示，忍者不是可以繼承而來，他們必須接受嚴格的訓練，才能成為一位合格的忍者。而這也是忍者為何逐漸凋零而消失於歷史的原因。

他指出，現在伊賀市正在徵才尋找忍者，開出薪水相當具有競爭力。只要被錄取，固定年薪可從2.3萬起跳，最高能拿到8.5萬美金（合新台幣260萬元），這薪水可不是中世紀的忍者可賺到的。

國際忍者研究中心有人曾對外表示，扣除通貨膨脹指數，具代表性的忍者甚至可以年收達美金8,000到17,000美金。

(中時電子報)