青年花農投入推廣教育 提升生活美學

2018年07月25日 12:24 中時 陳世宗

「聆聽花開的聲音！」台中市百合花產量高、品質好，具備亮麗、花大、清香等特色！青年花農王家康除致力提升百合栽種技術及品質，亦投入協助推廣食農教育及技職教育。王家康說，期藉台中世界花卉博覽的教育推廣功能，進一步帶動民眾賞花、買花、愛花，讓花卉深入日常生活。

43歲的后里青年王家康，是后里在地的花農，國中時就開始幫忙家中農務而開始接觸花卉，退伍後正式承接起家業，因百合為球根土栽，目前每年約栽種50萬球球根，種植面積高達3公頃多。他說，台灣真的是寶島，只要適時適地栽種，生產出來的作物都有不錯品質！

王家康表示，后里是全台百合的重要產地，適應溫度約於18至25度、平均60至120天可採收。從秋天開始陸續每週栽種，以調節過年時節的銷售量，避免花卉在同一時間綻放；並透過搭建簡易式溫室，減少鳥害也可阻絕陽光及冷害，每年5至9月則種植水稻來維持地力。

王家康指出，近年市府推廣食農教育，他目前於后綜高中技藝班傳授插花課程。當初覺得技職教育對孩子有幫助，就答應到學校教課，也讓學生在校園嘗試栽種百合球根，過程中不僅能讓學生釋放課業壓力；期末舉辦成果展回顧學習所得，培養學生對花卉的興趣。

2018台中花博將於11月開展！王家康說，農民除於生產端提升花卉栽種技術及產品品質外，也可以在消費推廣及教育方面多努力；期透過舉辦花博盛會帶動欣賞花卉的風潮，讓更多人瞭解花卉不是只有的過年或特別節日時才用得到，而能多元應用於日常居家之中，提升生活美學與環境品質。

(中時 )