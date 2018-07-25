紀政不怕被抹黑 望選手以台灣名義出賽

民進黨立委黃國書（後左二）、張廖萬堅（後左）等人25日在立法院召開「捍衛東亞青運主辦權，絕不向中國低頭」記者會，推動「2020東京奧運台灣正名公投」的財團法人希望基金會董事長紀政（後右三）也出席。（中央社記者孫仲達攝）

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中時電子報
／綜合報導

2019年第一屆東亞青年運動會原訂明年8月24日到31日在台中市舉辦，卻因中國大陸阻撓，24日東亞奧林匹克委員會（EAOC）開臨時理事會，投票表決取消台中市主辦權，東京奧運工作小組25日主辦，「捍衛東亞青運主辦權 ，絕不向中國低頭」記者會，「2020東京奧運台灣正名公投運動」領銜人、退役田徑名將紀政及立委黃國書、張廖萬堅都出席。

紀政表示：「我跟大家一樣，對於EAOC臨時理事會做出停辦台中東亞青運的決定『痛心疾首』！一路走來，我一直都很關心，也很感謝媒體關注東京奧運以『台灣隊』正名出賽的話題。」

「我想，大家都耳熟能詳，也都知道我參加過1960、1964及1968年三屆奧運會，這三屆奧運我都是以『台灣』的名義出賽的，大家應也很了解當時的總統是哪一位，是蔣中正先生啊！沒有他的點頭、沒有他的首肯，我們怎麼可能去參加這三屆奧運會呢？」

紀政並說：「我在昨天發表的聲明稿最後一段有提到，『人在做，天在看，我不擔心自己被抹黑，從1960年我16歲那年，第一次參加羅馬奧運，在選手村看到地球村和諧的一幕，是我永遠無法抹滅的記憶。』就因為無法抹滅那樣和諧的記憶，我在美國讀大學的時候，我上了一門課，叫做英文文學，我用英文寫了一篇關於奧林匹克精神的文章。」

「在這篇文章我特別提到，我真的很希望每四年一屆的奧運，世界上大小國家的領導人，他們都能夠跟運動選手一樣地進駐選手村，選手村所展現出來的，真的就是迷你的地球村，大家在那相處是多麼和諧、多麼和平、多麼自由。希望領導人體驗過後深受感動，能讓世界少一點血腥，多一點自由、和平。」

「我要說的，都透過聲明稿表達了，最後，我要呼籲我的鄉親同胞們，對於2020東京奧運正名活動，我曾經以台灣隊參加過三次奧運會，真的也希望看到未來要參加奧運、亞運或ˋ各種國際賽事的選手，他們也能跟我當年一樣，以台灣的名字被介紹出場。」

(中時電子報)

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