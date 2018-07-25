國健署調查 孩童異位性皮膚炎也有城鄉差距

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國健署調查，國內每2個五歲以下小孩就有一個是「過敏兒」，且過敏原因和交通空氣汙染成正比，汙染越嚴重的都會區，孩童發生濕疹、過敏性鼻炎，以及異位性皮膚炎的比率越高，鄉村則較低，因此過敏兒發生率也出現「城鄉差距」。此外，父母社經地位較高者，反而有過敏兒的比率也較高。

衛生福利部國民健康署舉辦兒童及青少年健康數據與政策論壇，並公布「台灣出生世代研究」相關研究，經過13年追蹤兩萬多名新生兒健康狀況分析。

國家衛生研究院專案助理研究員溫慧茹指出，整體而言，從1998年到2015年，5到14歲男、女孩童的氣喘、異位性皮膚炎的門診就診率逐年攀升，如10歲以下男童在1998年時僅2000人因氣喘就診，到了2015年已將近1萬4千人。

而影響過敏性疾病的原因和早期暴露有關，包含二手菸、藥物、貓、狗、老鼠等動物以及空氣汙染等，其中，來自交通源的空氣汙染最顯著，與交通有關的空氣汙染物質包含一氧化碳、氧化氮物質以及臭氧，暴露在交通汙染中越多的孩童，氣喘和濕疹盛行率越高。

且若母親懷孕時，暴露在有一氧化碳的空氣汙染環境中，孩童發生異位性皮膚炎的比率比較少暴露的增加37%。若家中有積水、牆壁有黴菌斑生成、常暴露在二手菸環境中的孩童，氣喘率也較一般孩童增加25%至66%。

溫慧茹表示，進一步分析孩童居住地，因為交通汙染多半發生在市區，曾患有過敏性疾病的孩童居住在市區的比居住在鄉鎮的多，且罹患三種以上過敏性疾病的比率也都較高，過敏兒也有「城鄉差距」。

此外，統計也發現，社經地位高的家庭、第一胎、未食用母乳、以及兄弟姊妹較少的家庭，孩童罹患過敏性疾病的比率也較高。

溫慧茹認為，除了社經地位高的父母，帶孩子就診的比例較高，發換患病機會多，也和經濟能力許可，保持家裡清潔度較高有關，若孩童長期處於無菌、無汙染的環境，反而容易誘發容易導致過敏體質的免疫反應。第一胎和兄弟姊妹較少的孩童也是一樣原理，因為類毒素環境少，反而容易過敏。

(中時 )

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