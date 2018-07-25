無懼大陸打壓 蔡英文：加強與印太國家連結

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大陸施壓取消台中市東亞青運主辦權，蔡英文總統今天表示，中國打壓臺灣的力道不斷增強，但打壓不會改變臺灣走向世界的決心，我們會持續跟理念相近國家加強合作，包括透過「新南向政策」，強化臺灣與印太地區國家的合作和連結。

「凱達格蘭論壇：2018亞太安全對話」訪問團歐洲議會議員馬汀等人，上午由外交部部長吳釗燮、遠景基金會董事長陳唐山陪同下，赴總統府晉見蔡英文總統。

蔡英文在致詞時表示，在全球化的時代，亞太區域的安全使臺灣跟世界其他區域更加息息相關。身為國際社會負責任的一員，臺灣始終努力維持兩岸現狀，並且和理念相近的國家共同合作，確保亞太地區的和平、穩定跟繁榮。

但她說，令人遺憾的是，中國近來持續以「銳實力」以及不斷擴張的經濟勢力，在全球、尤其是亞太區域，挑戰既有的國際秩序跟自由民主的價值。

蔡英文指出，中國打壓臺灣的力道不斷增強，從片面啟用M503的北向航路、解放軍機頻繁繞臺，到強迫各國跨國企業更改網站上的臺灣名稱。「昨天也看到，中國透過政治壓力，停辦由臺中市舉辦的2019年東亞青年運動會」。

她認為，中國在軍事上、外交上不斷地擴張影響力，可能不單單片面改變兩岸現狀，挑起爭議，也是對東亞區域安全嚴重的威脅，更是助長了區域的緊張情勢。

蔡英文強調，她要再一次重申臺灣的立場，中國的打壓，不會改變臺灣走向世界的決心。臺灣有意願、也有能力維護區域內的和平穩定，我們會持續跟理念相近國家加強合作，包括透過「新南向政策」，強化臺灣與印太地區國家的合作跟連結。

蔡英文表示，希望未來在大家的共同努力下，以民主、自由的價值為基礎的國際秩序，能夠長保亞太區域的和平、穩定跟繁榮。我們也會不斷藉由「凱達格蘭論壇」這樣的平臺，推動跟國際社群的對話及交流。

(工商 )

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