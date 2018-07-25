陳建仁籲各國讓台灣有機會參與國際組織活動

2018年07月25日 13:03 工商 崔慈悌

大陸打壓台灣國際參與空間，陳建仁副總統今天呼籲世界各國重視人口販運議題，加強跨國合作，落實人權保障，並正視臺灣對國際社會的貢獻，讓臺灣有更多的機會，來參與國際組織的活動，為人類的福祉做出更多的貢獻。

陳建仁上午出席「2018年防制人口販運國際工作坊開幕典禮」，說明政府在防制人口販運的做為，他說，蔡總統上任以來，非常關注人權議題，尤其人口販運問題是世界各國普遍承認、嚴重危害人權的現代奴役行為，各國都極為重視，臺灣更是高度關切。

他舉例，蔡英文總統在2006年擔任行政院副院長任內，頒布「行政院防制人口販運行動計畫」，全力執行防制人口販運工作至今已經12年，「這段期間不分朝野全心運作，各部會及民間團體同仁的用心與付出，相信國人同胞及國際社會都有目共睹」。

陳建仁強調，和平、自由、民主及人權是臺灣做為一個現代化國家始終堅持的核心普世價值，做為為國際社會的一份子，臺灣願意致力在外交與全球性的議題做出貢獻。

內政部已與17個國家簽署移民事務及防制人口販運合作的協定或備忘錄，他透露，今年即將再與一個歐洲國家簽署合作協定，這就是積極展現我國政府參與全球性新興議題及與國際接軌的決心。

陳建仁指出，人道救援、醫療協助、反恐合作、共同打擊人口販運犯罪，都是國際社會安全與秩序維護的重要工作。

他強調，雖然臺灣的國際處境特殊，不是聯合國成員，但是我國已將《聯合國人權公約》國內法化，提出國家人權報告並進行國際專家審查，這顯示我國正與歐、美、日本等世界先進國家共同努力增進人權保護，在防制人口販運工作與其他刑事案件的努力與成果，絕對是國際社會不可或缺的夥伴。

對我國在防制人口販運方面的成就，陳建仁提及，今年6月29日，美國國務院發布全球各國防制人口販運工作評比，臺灣連續9年獲評為第一級國家，足為亞太地區國家楷模，「這證明我國防制人口販運工作，在政府機關與民間團體共同努力下，持續獲得國際肯定」。

他承諾，未來，我國政府各部門辦理防制人口販運工作，仍應積極因應，與各民間團體、國際組織保持友善合作，繼續為維持第一級國家水準，亞太地區和平及穩定，盡一份心力。

陳建仁也呼籲世界各國應重視人口販運議題，加強跨國合作，落實人權保障，並正視臺灣對國際社會的貢獻，讓臺灣有更多的機會，來參與國際組織的活動，為人類的福祉做出更多的貢獻。

(工商 )