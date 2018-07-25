圖利兩公司5.2億原判無罪 二審逆轉改判英群董座9年

2018年07月25日 12:58 中時 王己由

曾是全台第一大電腦周邊大廠的英群企業，董事長蘇克剛被控以英群公司名義，補貼個人在大陸掌控的兩家代工廠5.2億多元，蘇克剛與副總經理兼財會處主管戴信，經檢察官依刑法背信、證券交易法「使公司為不利交易罪」起訴，但一審判2人無罪，案經上訴，台灣高等法院今(25)日逆轉，依證交法「使公司為不利交易罪」改判蘇克剛9年徒刑、戴信7年6月徒刑。

高院判決指出，英群1995年上市後，任英群企業董事長兼總經理的蘇克剛，任副總經理及財會處主管的戴信，為降低生產成本，就計畫在大陸地區設廠為英群公司生產產品，蘇克剛就透過戴信的協助，由蘇個人出資，以不知情友人楊淑惠、林怡曲及親信楊勝吉、莊信裕（英群公司監察人）、揚正成等人名義，設立境外紙上公司昇榮公司及德麗公司等，藉以掌控大陸代工廠產銷運作。

2008 年間，因金融風暴，英群公司遭客戶大量抽單，營收因此大幅縮減，蘇克剛面臨業績及營收嚴重衰退、鉅額虧損及財務狀況不佳的困境，為減少昇榮公司及德麗公司的虧損，蘇跳過紙上公司，以英群名義直接與兩公司簽訂「補貼閒置產能條款」，2009、2010年間共補貼2公司閒置產能損失合計5億2430萬5175元，並將補貼款項沖銷帳列暫付款，致英群公司資產遭受損失，公司股東遭受重大損害。

一審認定兩公司實際由英群控制，5.2億多元是補貼營運虧損，並無不妥，判蘇克剛2人無罪，案經上訴，高院認為英群公司對昇榮、德麗公司不具有控制公司與從屬公司的關係，合議庭認為蘇克剛、戴信共同危害英群公司利益及社會金融秩序，各判刑9年、7年6月。本案可上訴

(中時 )