吳志揚用棒球搏感情 美挺台議員難忘中職熱情

身兼中華職棒會長、國民黨團首席副書記長立委吳志揚上周訪美，拜訪美聯邦眾議院國會台灣連線共同主席哈波（Gregg Harper），在哈波辦公室隨處可見紀念性棒球，兩人互贈禮品。（吳志揚辦公室提供）

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身兼中華職棒會長、國民黨團首席副書記長立委吳志揚上周訪美，拜訪美聯邦眾議院國會台灣連線共同主席哈波（Gregg Harper），在哈波辦公室隨處可見紀念性棒球，意外發現兩人都是棒球迷，吳志揚藉此推展「棒球外交」。

吳志揚表示，哈波此前因AIT（美國在台協會）內湖新館落成特地前來台灣祝賀，強力支持台灣，希望台灣珍惜民主價值，也因為台灣堅持民主法治，才得以在美國獲得不同黨派的支持。

吳志揚在拜訪哈波時，發現哈波辦公室都是紀念帽、紀念球，才發現原來哈波也是棒球迷，吳志揚也贈送中華職棒特色紀念品，並希望邀請哈波再來台灣看棒球。

吳志揚說，過去哈波曾多次造訪台灣，期間還特別到棒球場觀看職棒，對台灣球迷的熱情難以忘懷，因此贈送中華職棒的官方用球與用斷棒磨製而成的文創象棋，希望哈波繼續支持中華職棒。

吳志揚還說，我駐美代表處也組成多組慢速壘球，與其他外館，如日本等，共同打聯誼賽，「我們在那可是贏日本」，發揮另類台灣棒球外交。

與哈波的會談中，吳志揚透露，就台美關係、《台灣旅行法》等議題，他們也進行意見交換。尤其如何在兩岸關係和平穩定發展的前提下實踐《台灣旅行法》，解禁台美官員互訪，並希望美方能盡力維持三方平衡，以確保台灣人民的利益。

吳志揚此行先赴韓國交流明星賽活動，他發現桃園機場有設計足球元素，吳說，明年剛好是中華職棒30周年，希望也可以在桃園機場，國家門面放進棒球元素，讓民眾感受棒球氛圍。

吳志揚也提及，美國職棒市場蓬勃發展，但也面臨挑戰，足球也慢慢開始盛行，因此美職棒對小朋友特別好，舉辦棒球展，希望可從小培養，台灣或許可以從中效法。

(中時 )

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