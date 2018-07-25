《金家》「方婉妃」險溺斃喊「救命」！勾脖救她的竟是林志玲！

鄭仲茵描述林志玲救她一命的經過。（翻攝Vidol）

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鄭仲茵描述林志玲救她一命的經過。（翻攝Vidol）
鄭仲茵描述溺水被林志玲救命的經過。（翻攝Vidol）

本土劇女星鄭仲茵在三立八點檔《金家好媳婦》飾演大反派方婉妃，日前她上吳宗憲主持的三立《綜藝大熱門》聊留學生活鳥事，她透露高中時曾差點溺斃在泳池，就在千鈞一髮之際，有人拉住她脖子救了她一命，她救命恩人名字一曝光，全場都驚呆了！

鄭仲茵說，她高中在加拿大讀書，當時與同學合租公寓，有天同學兼室友找她到公寓樓下的泳池游泳，原本是旱鴨子的她，先由室友教她漂浮、打水，她很快就自以為會游泳了，叫其他人不用理她，哪知她從泳池的淺處飄著飄著，就飄到深處，因為還不會換氣呼吸，她一時踩不到底就溺水了。

「頓時人生跑馬燈跑過，好多畫面浮出，水咕嚕咕嚕一直灌進來，人不斷往下沉，我使盡最後力氣喊：救我，眼前已經是模糊的，突然看到有個人影過來，下一刻是有人拉住我脖子，我一直掙扎，對方還提醒我不要動！」

吳宗憲、LuLu等人開玩笑說她的救星應該是「林默娘」，鄭仲茵則笑說：「她真的長得像觀世音菩薩那麼美！是林志玲！」眾人聽了忍不住驚呼：「就是那個林志玲嗎？」鄭仲茵說：「是那個林志玲！她是我高中同學也是我室友！」

(中時 )

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