張紫妍陪睡百次自殺！涉案人員曝光

張紫妍自殺案現在重啟，節目更爆出涉案人員名單。（圖／取自IG）

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中時電子報
／綜合報導

曾演出韓版《流星花園》的女星張紫妍，2009年3月在住處自殺身亡，震驚各界，並留下遺書表態替演藝圈、新聞圈以及財經圈提供性服務。而日前網友更連署要求重啟調查，韓國節目《PD手冊》昨播出的內容，就首度披露張紫妍涉案的身分，包含《朝鮮日報》記者、韓劇導演等。

韓國節目《PD手冊》昨播出內容中，爆出涉案張紫妍案的，包含先前曝光《朝鮮日報》記者趙熙千，以及韓劇《我人生的黃金期》的導演鄭世浩、《朝鮮日報》社長二兒子方正五以及知名酒業會長朴文德等人。

《朝鮮日報》記者趙熙千先前就曾爆出在公開場合性騷張紫妍，但因為老婆是檢察官才免於被查；而導演鄭世浩過去也曾傳出要求她到泰國陪打高爾夫球，鄭世浩受訪時承認有和張紫妍到泰國打高爾夫球，可否認陪睡陪酒。

至於知名酒業會長朴文德則被說一同搭機到菲律賓，事後更被發現他轉帳約30萬台幣給張紫妍，儘管事後他強調是轉帳給對方買「紫菜包飯」的飯錢。而《朝鮮日報》社長二兒子方正五就被指正是在張紫妍母親忌日當天要求陪酒的人，張紫妍也是在這次的陪酒後選擇結束自己生命，不過方正五雖然先前曾接受警方調查，可整體卻沒有相當完整的紀錄。

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