台灣虎航攜手電信業者 10／31前指定航班送1日無限上網

2018年07月25日 12:58 工商 張佩芬

雙方合作團隊合影。圖：張佩芬

交通部觀光局統計數據指出，2017年台灣出境人數突破1,500萬人次大關，持續創下歷史新高，而旅客對出國移動網路之品質亦有高標準要求。有鑑於此，在全球超過200個國家和地區提供上網卡服務的iFREE GROUP愛訊集團於今年進軍台灣市場，為旅客設計「MOGO S 全球上網卡」，並選擇和台灣唯一的低成本航空--台灣虎航締結戰略合作夥伴關係。

凡於8月1日至10月31日期間，搭乘台灣虎航指定航班，每位旅客即可獲得「MOGO S 全球上網卡」乙張，並享有亞洲14國1天免費網路服務以及專屬加值優惠。

今（25）日iFREE GROUP愛訊集團與台灣虎航戰略合作記者會上，包括台虎董事長張鴻鐘、iFREE GROUP董事總經理謝廣富、副總裁黃湫懿、台灣區總經理柳達人、高級執行顧問林於禎都出席了雙方品牌合作的活動。

iFREE GROUP集團董事總經理謝廣富表示，台灣虎航為台灣出發的載客量第一的LCC(低成本航空)，其中50%旅客年齡集中20-39歲，是深受時下年輕人喜愛的航空品牌，年輕旅客不僅對於科技產品接受度高、對網路依賴度也高。有鑑於此，iFREE GROUP愛訊集團選擇與台灣虎航做為進軍台灣市場的合作夥伴。

愛訊集團是一家全球外遊解決方案 (TRAVELUTION)公司，讓全球旅客能隨時連接電子商務平台，使用移動數據和漫遊通訊與親友聯繫，並建構生態系平台，提供海外行動通訊與雲端應用和安全支付。

謝廣富指出「出國路連線品質的穩定度，直接影響到行程的流暢度、即時分享旅途中美好的體驗。iFREE GROUP MOGO S SIM卡不但提供覆蓋全球超過200多個國家和地區的漫遊服務，更可以重複使用，客戶不用再購買當地SIM卡並能節省漫遊費用。」

除了台灣虎航指定航班送亞洲一日免費無限上網，iFREE GROUP愛訊集團也為台灣旅客推出夏季優惠方案，與桃園機場捷運合作，8/31日前搭乘機場捷運出國者可於A12、A13站掃描參加抽獎，大獎包括出國紅包臺幣壹萬元及普吉島五日來回機票等。

張鴻鐘也於致詞時表示，iFREE GROUP愛訊集團是全球海外旅遊解決方案（TRAVELUTION）專家，台灣虎航則以便捷且具機動性的新型態旅遊方式、創新的服務內容與豐富的航點網絡深受乘客喜愛。雙方的理念與願景十分相似，都以為旅客的生活更加便利為宗旨，我們非常樂見此次合作。

台灣虎航航線以台灣為基地並於亞洲擁有19個航點、26條航線，包括：日本、韓國、泰國、澳門等。此次「MOGO S 全球上網卡」將於台灣虎航：桃園-曼谷(廊曼)、桃園-釜山、桃園-濟州島、桃園-大邱、桃園-澳門、台中-澳門、高雄-澳門等台灣出發的航段合作，並由空服員於上述航段中發送。

iFREE GROUP愛訊集團所推出的「MOGO S 全球上網卡」已和全球超過200個國家和地區、超過800個電信業者合作，旅客在抵達目的地進行旅遊時，僅需換上SIM卡即可連接在地電信服務，不僅可節省高額的國際漫遊費用，亦滿足多次出遊、不同目的地的通訊需求，更能透過iAPP選擇適合自己的方案，精明管理支出費用。

台灣虎航 x iFREE愛訊集團 「MOGO S 全球上網卡」優惠活動自2018年8月1日至10月31日，

免費贈送：搭乘台灣虎航由台灣出發之指定航班（桃園-曼谷(廊曼)、桃園-釜山、桃園-濟州島、桃園-大邱、桃園-澳門、台中-澳門、高雄-澳門），於機上贈送「MOGO S 全球上網卡」，內含亞洲14國1日免費無限上網套餐。

活動期間透過iAPP加值10元美金的旅客，可得1000 iPoint和額外亞洲3天優惠套餐; 20元美金可得2000iPoint和額外亞洲7天優惠套餐。

(工商 )