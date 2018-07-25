住飯店竟遭毛巾感染險瞎 三級片豔星異國急症就醫

2018年07月25日 12:54 中時電子報 吳品瑤

今年40歲的香港女星林雅詩從香港小姐選美比賽起家，外型相當豔麗耀眼，而她除了拍連續劇外，也曾簽約王晶電影公司，拍過多部情慾三級片，因輕解羅衫大開知名度，她2015年跟富商老公離婚後，曾被拍到跟經紀人在車內調情，一度低頭消失蹤影，被懷疑在做不雅之事，然被林雅詩否認，解釋當時是手機掉了才彎下身撿手機，此事一度蔚為話題。

近年來力求轉型的她，除了自導自演電影外，這個暑假更規畫了背包遊學行程，帶著兒子遠赴英國上語言課程，自己則去上電影班進修，沒想到她18日在臉書po文透露，眼睛受細菌感染，來源是飯店的毛巾，她右眼視線因此變得模糊，幾乎看不見，擔心直呼：「急症入醫院！好驚會盲！！！」，所幸在當地緊急做了小手術，之後返回香港繼續醫治，她事後又po文，跟眾人表達感謝，「多謝家人關心！ 經理人萬分緊張！ 愛惜我的粉絲，隊員對我擔心！我會好好休息！努力休息！」。

林雅詩身處異國竟染病，她回應《東網on.cc》，表示可能是感冒導致抵抗力下降，又剛好用到不乾淨的毛巾，右眼突然變得紅腫看不清東西，差點視力全毀變獨眼龍，緊急就醫後，她一天要吃5到6次藥，一度吃到反胃，直到24日再回醫院複診，雖右眼還未康復，在陽光下會因太刺激而流淚，但慶幸的是已經不用再以紗布遮掩，狀況正在好轉中，表示月底的商演活動仍會如常進行，請大家不用擔心。

(中時電子報)