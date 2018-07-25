賈德亞帕托操刀 40多位親友聊蓋瑞桑德林

《蓋瑞桑德林的禪意日記》有許多未曝光畫面。（HBO提供）

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賈德亞帕托（右）製作了全長2集，共4個半小時的紀錄片《蓋瑞桑德林的禪意日記》。（HBO提供）

賈德亞帕托（Judd Apatow）曾經向他的摯友兼導師蓋瑞桑德林（Garry Shandling）表示：「你要不是我認識的所有人當中最快樂的人，要不就是個瘋子。」蓋瑞桑德林回應：「我想你說的沒有錯。」。蓋瑞桑德林於2016年逝世，他是當時眾所皆知的喜劇泰斗，並參與過兩部經典且極具創新的電視情境喜劇。然而，他周遭的人都知道，「真正」的蓋瑞桑德林遠比普羅大眾所見的更為細膩複雜。賈德亞帕托製作了一部全長2集，共4個半小時的紀錄片《蓋瑞桑德林的禪意日記》，描述這位喜劇泰斗的非凡事蹟。

《蓋瑞桑德林的禪意日記》共計榮獲第70屆艾美獎3項提名，其中包括最佳紀錄片或紀實特別節目，以及最佳紀錄片或紀實節目導演（賈德阿帕托）等。影片深入訪問超過40位蓋瑞桑德林的親人與朋友，包括詹姆斯布魯克（James L. Brooks）、金凱瑞（Jim Carrey）、薩夏拜倫柯恩（Sacha Baron Cohen）、David Coulier、強法夫羅（Jon Favreau）、Jay Leno、Kevin Nealon、康納歐布萊恩（Conan OBrien）、Bob Saget、Jerry Seinfeld、莎拉席佛曼（Sarah Silverman），以及許多業界知名人士。透過蓋瑞桑德林逾40年的節目片段、日記、私人信件、錄音檔和影片細膩且忠實地呈現他的天賦異稟與永不服輸的精神。

本紀錄片從蓋瑞桑德林眾多摯友們的角度出發，闡述對他的回憶和最真誠的想法，忠實呈現這位喜劇泰斗精彩的一生。《蓋瑞桑德林的禪意日記》將於8月1日（三）及8月2日（四）晚間9點於HBO和HBO HD頻道全台獨家首播。HBO隨選視訊服務（HBO ON DEMAND）也將安排播出。

(中時 )

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