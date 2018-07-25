退化性關節炎新「膝」望 局部重建縮短照護時間

2018年07月25日 13:04 中時電子報 綜合報導

退化性關節炎是最普通人類關節疾病，好發族群為膝蓋不當使用者、銀髮族等，其中女性族群大於男性，平均每6人中就有5人有此困擾。71歲的連女士半年前開始出現左膝關節腫痛積液的症狀，服用消炎止痛藥後仍無法抑制疼痛，後來經微創術式，將磨損嚴重的內側膝關節面置換為人工關節，終回復良好的生活品質。

雙和醫院指出，退化性關節炎是人類關節疾病中最普通的一種，依衛生福利部統計資料顯示，國人膝關節退化盛行率約達15%，推估有350萬人飽受膝關節疼痛之苦。院方骨科醫師翁佩韋提到，造成退化性關節炎主因在於性別、肥胖、職業傷害、運動型態及是否曾受過外傷，治療的方式不外乎藥物治療、針劑治療及置換人工膝關節。

院方指出，先前一名71歲的連女士半年前開始出現左膝關節腫痛積液的症狀，尤其是左膝內側，當在站立或者走路時，會覺得痠軟無力、疼痛跛行；經診所醫師診斷為左膝內側的中期退化性關節炎，服用消炎止痛藥後，仍無法抑制疼痛。不僅造成白天的行動不便，更因夜間疼痛而影響睡眠，生活品質因此大大降低。

翁佩韋說，一般人工膝關節置換術，採用傳統全摘式手術，對於年長者病人而言，手術風險較高、術後恢復與照護時間拉長，不貼近人體膝關節生物力學及合用度。但如今經使用「牛津膝人工膝關節置換手術(Oxford knee)」，進行左膝關節內側局部磨損部分的部分人工關節重建手術，術後第2天左膝關節就可自己主動彎曲到90度，1個月後就可完全不用助行器或拐杖走路，幫助患者回復良好的生活品質。

雙和醫院骨科部主任曾永輝指出，「牛津膝人工關節置換手術 (Oxford knee)」，即是以微創術式，只將磨損嚴重的內側膝關節面置換為人工關節，輔以仿人體半月板的超耐磨活動式襯墊，保留了重要的前、後十字韌帶及另外2/3完整的人體膝關節構造，以求手術後的膝關節活動，仍更貼近自然人體工學及步態。其同時還有傷口小、立即術後疼痛感較低、手術風險降低、住院時間較短及高彎曲角度與協調性的優點。

曾永輝強調，「全方位之膝關節炎照護」舉凡高位脛骨切開矯正術、機器手臂輔助導航人工膝關節置換術（MAKOplasty）、牛津膝人工關節置換手術 (Oxford knee)、及微創全膝人工關節置換手術等，提供給不同退化程度的膝關節患者，有個別適合的治療方式與完整的選擇。但預防勝於治療，大家平時要適當且做對運動、控制體重；倘若關節受傷，則一定要好好休養，這樣才能真正預防退化性關節炎。

(中時電子報)