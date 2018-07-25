小鮮肉蜜桃翹臀全都露 「撩大叔」情話無極限

2018年07月25日 13:13 中時 潘鈺楨

皮耶迪拉登川普（右） 與文森拉寇斯特再現揪心同志愛情故事。（傳影提供）

法國當紅小鮮肉竟然就是從學校食堂出道！新片大膽裸露演出，蜜桃翹臀端上大銀幕，粉絲高喊好想咬一口！文森拉寇斯特今年25歲已出道10年，戲約不斷的他光是今年新作就有三部，其中包含入圍坎城影展的《喜歡你、愛上你、逃離你》，片中他飾演熱情追求熟男作家的大學生，不只「撩大叔」情話無極限，更以年輕肉體不斷挑逗試探，讓觀眾看了都直呼「受不了」！

十年前文森在學校食堂看到演員徵選的廣告，只當作打工就去應徵了，沒想到竟然順利錄取進而不小心出道，而當年徵選的正是在法國大賣，獲得「法國奧斯卡」凱薩獎最佳首部電影的《法式香吻》！15歲的文森身為素人就要挑戰在鏡子前一邊與鏡中的自己濕吻，一邊手忙著不停抽送，大膽演出也讓他成功抱回盧米埃最佳新演員獎，往後戲路大開一路挺進坎城，《喜歡你、愛上你、逃離你》將可以看到他從青澀小生到性感鮮肉的蛻變！

法國名導克里斯多福歐諾黑新作同志愛情電影《喜歡你、愛上你、逃離你》，為了還原自己當年戀愛時不可抗拒的吸引力，以及想愛卻不敢愛的矛盾，除了指定王家衛經典《春光乍洩》作為功課，要求兩位演員向影帝梁朝偉、張國榮取經，更特地找回自己年輕時使用的香水，當作最浪漫的見面禮送給他們！飾演渴求熱戀少年的文森拉寇斯回憶起與導演見面時的場景欣喜表示：「我愛死這個禮物！每天上妝後我們都會擦上導演送的香水，當他走向我們聞到香味時，就像沉浸入自己年輕時的回憶，我們也能用氣味感受到彼此，這真的太浪漫了！」導演也運用緩慢節奏的跳舞、親吻、撫摸等製造出逐漸靠近的親暱感，背景音樂更顯現出不得在一起的落寞，許多觀眾直呼：「令人屏息的感慨......被現實喚起的無奈，真的很痛！」

《喜歡你、愛上你、逃離你》不只榮登今年坎城影展正式競賽單元，同時入選同志電影最高殿堂之一的同志金棕櫚獎，自首映後好評不斷，台北電影節唯一場次更秒殺售罄，被媲美是法國版《愛在週末邂逅時》融合《以你的名字呼喚我》！故事講述陰鬱的40歲熟男作家遇上開朗愛笑、總是不按牌理出牌的鮮肉大學生，男孩帶著他重新經歷一次自由奔放的青春，短暫忘卻年齡的差距與限制，一起嘗盡愛情的甜美與酸澀。主角就是由《湖畔春光》的陽光男神皮耶迪拉登川普，與《維多莉亞沒有祕密》鮮肉文森拉寇斯特所飾演，兩位演員完美詮釋愛情相遇的剎那美好以及轉身錯過的悵然若失，儘管彼此相愛卻無法跨越生活差距長相廝守，再現最美揪心同志愛情故事，花都的浪漫背景更為故事增添醉心神迷的火花。電影7月27日在台上映，電影詳情請洽臉書粉絲團： https://www.facebook.com/ifilm.tw/

(中時 )