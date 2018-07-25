「智障型手機」年代一定會做的5件事！網友哭了

諾基亞3310手機被譽為最耐用的神機。（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報
/ 綜合報導

現代人離不開智慧型手機，只要「一機在手」幾乎什麼事都能解決，很難想像十年前那個沒有智慧型手機的年代。不過有網友在Dcard發文「好懷念智慧型手機還沒普及的年代」引起網友廣大迴響，並列舉出「智障型手機」年代一定會做的5件事，令人懷念到想哭，並大嘆「回不去了」！

1. 手機吊飾

相較於現在的智慧型手機注重簡約、質感、流線型，十年前的手機則流行越小越好，而且還要再掛上一個超大絨毛吊飾才夠潮。

2. 背電話號碼

以前常用的電話號碼幾乎都可以倒背如流，現在能把電話完整背出來的好友根本沒幾個。

3. 簡訊不能超過70字

自從有了Line之後，傳再多字都不用花錢，但在只有簡訊的年代，一封不能超過70個字，否則就得再多付3塊錢！但不少網友都覺得，跟現在隨便傳個貼圖比起來，簡訊真的有誠意很多。

4. 談戀愛電話費會暴漲

十年前還不流行網路免費通話、也沒有Line，一旦交了男女朋友，一個月熱線下來，電話費鐵定暴漲，情侶之間通常都會改成網內互打，或再辦一隻PHS降低通話費。但也有網友表示「懷念～電話費暴漲的年代」。

5. 玩貪食蛇就很嗨

7、8年級生的學生時期，一定都玩過Nokia的貪食蛇，之後來有超可愛的Doodle Jump。網友大讚「Doodle Jump根本是當時（高中）最好玩的遊戲啊XDDD」。

網友不禁感嘆，雖然現在智慧型手機很方便，一分鐘Line可能就幾十、幾百則上下，但網路的世界反而讓人與人之間變得疏離，「回不去單純的時候了」。

(中時電子報)

文章來源：Dcard

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