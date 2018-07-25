羽球名將李宗偉因病退出亞運會 兩岸男單利多

2018年07月25日 13:38 旺報 林永富

馬來西亞羽球協會24日在其官網宣布，羽壇名將李宗偉因患有呼吸系統疾病，至少需要休養一個月。因此，他不得不退出即將舉行的羽球世錦賽及雅加達亞運會。少了一位奪牌競爭對手，對於兩岸羽球男子單打選手而言都是利多。

這位35歲的羽壇常青樹，現世界排名高居第2位的李宗偉，無論在奧運會、亞運會，還是在世錦賽，他都從未得過冠軍。

2018年羽球世錦賽將於7月30日在南京舉行，印尼亞運會則在8月18日開幕。

馬來西亞國羽男單主教練米士本此前向媒體透露，李宗偉的確說自己有點累了，「他告訴我他需要休息」。

馬來西亞羽協在7月24日晚發布公告稱，李宗偉近期由於受到呼吸系統疾病的困擾，在醫生的建議下，遺憾地退出這兩項重大賽事。

在此之前，即將36歲的李宗偉近期狀態其實相當不錯。在剛剛結束的馬來西亞公開賽上，這位馬來西亞「拿督」先是戰勝了世界排名第一的丹麥名將安塞龍，之後又在決賽中擊敗了如日中天的日本選手桃田賢斗，第12次在該項賽事中奪冠。

雖然在之後的印尼公開賽半決賽中輸給了桃田，但李宗偉顯然已逐漸將自己的狀態調至最佳。他甚至在此前接受採訪時，還想著在本屆世錦賽上的表現。

他曾4次參加奧運會，3次闖入決賽，但都屈居亞軍，其中2次敗給大陸的林丹，1次不敵大陸的諶龍；他更是10次參加世錦賽，4次打入決賽，但2次輸給林丹、2次輸給諶龍。

(旺報 )