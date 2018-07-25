推廣友善環境消費 里山好食節開鑼

2018年07月25日 13:17 中時 游昇俯

響應日本「里山倡議」理念，採行友善環境農法耕作，苗栗縣楓樹社區讓一級保育動物石虎再現蹤跡；屏東縣原住民族大武部落復耕傳統作物小米、紅藜及草藥「山當歸」，因循環利用的友善農耕，在經莫拉克風災重創的重健路上，再現部落原始風貌。

農委會林務局推廣友善耕作，27、28兩日將舉辦「2018里山好食節」，鼓勵民眾經由消費支持友善耕作農民，楓樹社區與大武部落的農產品都將澎拜端上桌。

發源於日本的「里山倡議」理念，著眼於人類活動多在海拔1000公尺以下的淺山地區，其常見的地景如農田、次生林、圳溝、溪流及聚落等，同時也是石虎、草鴞、穿山甲、食蟹獴等動物的棲息地。期望以友善耕作的實踐，保存自然地景，也保護野生動物，讓人與動物共存共榮。

屏東霧台大武部落魯凱族的彭玉花，在莫拉克風災後，帶領族人復耕傳統作物小米、紅藜。彭玉花表示，部落利用雞屎作小米、紅藜的堆肥，紅藜採收後，梗可以做成香菇包，生長完香菇的菇包又可以再做堆肥，一切循環利用。部落並利用林下環境種植台灣特有種草藥「山當歸」，彭玉花說，山當歸不喜日曬，種在林下很適合，讓根部長得更肥大。

「現代人重視健康，友善耕作讓作物的品質更好，」彭玉花提到，部落經歷莫拉克風災，重建路上族人也嚮往現代便利的生活，但響應里山精神，自然農法重現部落原始風貌，才發現「原來里山就是大武部落！」

為了保護一級瀕臨絕種動物石虎，林務局四年前開始與石虎專家陳美汀共同輔導苗栗通霄楓樹社區友善耕作，生產「石虎米」。楓樹社區發展協會理事長林義雄表示，因石虎會獵捕雞隻，過去農民多設陷阱捕殺，但目前社區有2甲多田地實施友善耕作，期待石虎再現蹤跡。

社區利用「石虎米」收入，補貼養雞戶建造圍欄，讓農民不致損失。林義雄表示，雖然採行友善耕作，稻米產量只有慣行農法的一半，而且耗費人力、機具成本，但在農法改變及林務局共同監測下，石虎回來了，他說，「至少友善耕作稻米品質好，對環境、對人都好。」

林務局自2010年起推動綠色保育標章，鼓勵農友轉向友善耕種，至今全台已有265位農友、404公頃農地獲得認證；林務局週末（27、28日）將舉辦「2018里山好食節」，帶來農夫市集、里山音樂會、講堂等活動，推廣友善環境理念。

(中時 )