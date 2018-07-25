《與神同行》班底走北市府市民廣場 想目睹陰間使者卡位要快！

2018年07月25日 13:25 中時 李承陽

電影班底朱智勛（左起）、金東旭、河正宇、金香起合體再演續集。（采昌提供）

馬東石模樣被形容是將漫畫角色「神還原」。（翻攝自網路）

台灣影史最賣座韓片《與神同行》，續集《與神同行：最終審判》即將在台上映，導演金容華將率領演員河正宇、朱智勛、金香起、馬東石、金東旭共6位主要影人，於8月5日至8日確定攜手登台與觀眾相見歡，成為台灣影史最大規模的韓片明星訪台陣容。

其中最受矚目的「紅毯見面會」，地點就選在臺北市政府市民廣場，號召全台「貴人」粉絲到場共襄盛舉，這不僅是市府廣場首度舉辦電影紅毯活動，更準備超越50公尺超長紅毯，且活動沒有名額限制，開放全台民眾免費自由參與，及早到場就能跟「陰間使者」近距離互動。

劇組24日在南韓首爾舉辦試映記者會，原本只是在片中友情客串飾演「閻羅王」的李政宰，最後戲份竟多到直逼主要演員，令他當場被主持人調侃：「你這次不僅參加宣傳，連後續專訪都一起加入了呢。」一席話讓他當場笑到差點撲倒桌上，他也大笑回應：「對啊，我怎麼又坐在這裡了呢？」

曾在前作短暫露臉，並在續集扶正成為主要家神角色「成造神」的馬東石，讓看過漫畫的人直呼根本與漫畫角色「神還原」，長得一模一樣，但這反而讓他覺得困擾：「漫畫中的成造神，看起來就像蔚山岩一樣，所以當大家說我像他的時候，我還真不知道該高興還是難過，不過也因為跟成造神相似，讓我對這角色產生更多情感。」《與神同行：最終審判》8月8日在台上映。

(中時 )