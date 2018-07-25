嚴厲譴責陸迫美航空改名 外交部嗆「台灣不受中國管轄」

2018年07月25日 13:36 中時 陳建瑜

對於大陸民航局強迫多家航空公司更名其官網的台灣稱為，外交部今表示最嚴厲的譴責，並強調，「台灣就是台灣，台灣不受中國政府管轄」，台灣是民主的台灣，台灣的自由民主、人權法治等成就，普獲國際社會肯定，也讓沒有政治自由的中國人民所稱羨。

外交部指出，中國民航局4月25日致函44家國際航空公司要求不得在其網站將台灣列為國家，並採取各種懲罰措施脅迫各國航空公司屈從其無理要求。外交部對中國政府以政治力粗暴干預民間商業行為及國際企業營運的蠻橫做法，給予最嚴厲的譴責。

外交部說，他們高度關切本案，近月來除指示各駐外館處向相關航空公司進行查證，並重申我國政府一貫嚴正立場，促請各該公司妥善處理。同時也積極進洽相關駐在國政府官員、國會議員、學者智庫、意見領袖等說明我國立場，積極爭取國際輿論對我的支持。

外交部說，對包括美國在內理念相近國家及國際社會聲援台灣，以及相關民航業者堅守立場的道德勇氣表達誠摯謝意。

外交部表示，「台灣就是台灣，台灣不受中國政府管轄」，台灣是民主的台灣，台灣的自由民主、人權法治等成就，普獲國際社會肯定，也讓沒有政治自由的中國人民所稱羨。

外交部強調，台灣存在國際社會，是客觀的事實，不會因中國當局的打壓而消失，台灣人民對民主價值及生活方式的堅持與追求，也不會因中國的脅迫而停止。台灣政府呼籲所有理念相近國家緊密合作，共同遏止中國在國際間的霸凌作為，並防阻中國干涉他國商業主權的行為成為常態。

(中時 )