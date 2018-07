柯P募資平台今上線 網友塞爆系統秒當機

2018年07月25日 13:37 中時 吳堂靖

台北市長柯文哲群眾募資網站今上線,首波募資目標為1310萬元,包含募資文宣品320萬元、施政成績宣傳部分590萬元、政見推廣活動270萬元等,並將於8月18日舉辦team KP首次見面會,系統一上線馬上被網友塞爆,不到1小時即出現當機情況。

網站整體風格以日前公佈的主視覺設計為主軸,柯文哲競選辦公室發出新聞稿表示,群眾募資的概念,就是借眾人之力,完成眾人之事,這份募資計畫,就是一份面對台北市民的邀請函,邀請各位繼續投入台北的改變之旅,完成彼此對這座城市的期待與夢想。

首波文宣品包含T-shirt、托特包、貼紙、徽章,以及柯語錄貼紙等,贊助組合最低為500元,該預算會隨著未來不同的選戰計畫而連動浮動增加,未來也會階段性公布財務細項。

柯競辦表示,募資網站以簡單清楚的版面,滾軸滑動的方式,讓贊助者清楚了解募資起源、方式,並能隨時透過網站更新的數據,了解目前募資的成果,以及募資成果圓餅圖,讓贊助金額的運用走向一目了然。

募資網站以「Keep it real, keep it possible」口號與設計,發展系列的文宣品,期盼支持者能夠透過「自己的政治自己參與,自己的文宣自己印」」的精神,以此募資所需的競選經費,贊助者可自由選擇募資捐贈方式,包含「超越藍綠組合」、「白色力量組合」、「持續發生組合」、「自由捐贈組合」等方式。

(中時 )