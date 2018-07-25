柯P募資平台今上線 網友塞爆系統秒當機

友善列印
中時

台北市長柯文哲群眾募資網站今上線，首波募資目標為1310萬元，包含募資文宣品320萬元、施政成績宣傳部分590萬元、政見推廣活動270萬元等，並將於8月18日舉辦team KP首次見面會，系統一上線馬上被網友塞爆，不到1小時即出現當機情況。

網站整體風格以日前公佈的主視覺設計為主軸，柯文哲競選辦公室發出新聞稿表示，群眾募資的概念，就是借眾人之力，完成眾人之事，這份募資計畫，就是一份面對台北市民的邀請函，邀請各位繼續投入台北的改變之旅，完成彼此對這座城市的期待與夢想。

首波文宣品包含T-shirt、托特包、貼紙、徽章，以及柯語錄貼紙等，贊助組合最低為500元，該預算會隨著未來不同的選戰計畫而連動浮動增加，未來也會階段性公布財務細項。

柯競辦表示，募資網站以簡單清楚的版面，滾軸滑動的方式，讓贊助者清楚了解募資起源、方式，並能隨時透過網站更新的數據，了解目前募資的成果，以及募資成果圓餅圖，讓贊助金額的運用走向一目了然。

募資網站以「Keep it real, keep it possible」口號與設計，發展系列的文宣品，期盼支持者能夠透過「自己的政治自己參與，自己的文宣自己印」」的精神，以此募資所需的競選經費，贊助者可自由選擇募資捐贈方式，包含「超越藍綠組合」、「白色力量組合」、「持續發生組合」、「自由捐贈組合」等方式。

(中時 )

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