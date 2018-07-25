又決裂！「拿鏡子照自己」 劉子千譙劉家昌敢做敢當

劉子千3月才和父親和解，現護母又砲轟他。(圖／本報系資料照)

友善列印
中時電子報
／綜合報導
劉子千要父親敢做敢當。(圖／翻攝自劉子千臉書)

劉子千和父親劉家昌今年3月才上演「大和解」，未料上個月劉子千又自爆和爸爸失聯，劉家昌近日出面否認，表示只是自己忙，加上不想打擾兒子拍戲，忙完就會聯絡，話鋒一轉談到和甄珍的官司，他表示交給律師協調，但話中又暗指甄珍說謊，這讓劉子千忍不下去，在臉書發文痛批父親要敢做敢當，「希望你在批評和指責別人之前，先拿鏡子好好照照自己」。

劉家昌和甄珍為爭家產撕破臉，在美國對簿公堂，他表示一切交由律師處理，自己不介入了，強調沒有搶財產、搶兒子，沒有爭奪任何東西，認為每個人心中都有一把尺，加上劉子千長大、夠成熟了，對他喊話「只有一個原則，要他阻止一個謊言。」意指甄珍說謊。

今劉子千親上火線護母，在臉書發文「我知道我母親是從來不說一句謊話的人，認識她的親朋好友都知道她是善良、寛容、體貼的好人」，他一直來保持沉默是因為中國人有倫理道德的規矩，「但你喋喋不休、無憑無據的羞辱母親，我實在是看不下去了。」

他也批劉家昌3月才在媒體前說「紛紛擾擾都沒有了，不告了」，現在轉過頭把責任推給他，要他去撤告，「請問你是把記者和讀者當成儍子嗎？有半點法律知識的人都知道，只有提告的人才能撤告」，他希望父親能敢做敢當，自己承諾的事，自己兌現，不要再把責任推給別人，「希望你在批評和指責別人之前，先拿鏡子好好照照自己。有不禮貌之處尚請原諒！」

(中時電子報)

劉子千挺身護母：從來不說謊話 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。