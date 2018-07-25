又決裂！「拿鏡子照自己」 劉子千譙劉家昌敢做敢當

2018年07月25日 13:46 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

劉子千要父親敢做敢當。(圖／翻攝自劉子千臉書)

劉子千和父親劉家昌今年3月才上演「大和解」，未料上個月劉子千又自爆和爸爸失聯，劉家昌近日出面否認，表示只是自己忙，加上不想打擾兒子拍戲，忙完就會聯絡，話鋒一轉談到和甄珍的官司，他表示交給律師協調，但話中又暗指甄珍說謊，這讓劉子千忍不下去，在臉書發文痛批父親要敢做敢當，「希望你在批評和指責別人之前，先拿鏡子好好照照自己」。

劉家昌和甄珍為爭家產撕破臉，在美國對簿公堂，他表示一切交由律師處理，自己不介入了，強調沒有搶財產、搶兒子，沒有爭奪任何東西，認為每個人心中都有一把尺，加上劉子千長大、夠成熟了，對他喊話「只有一個原則，要他阻止一個謊言。」意指甄珍說謊。

今劉子千親上火線護母，在臉書發文「我知道我母親是從來不說一句謊話的人，認識她的親朋好友都知道她是善良、寛容、體貼的好人」，他一直來保持沉默是因為中國人有倫理道德的規矩，「但你喋喋不休、無憑無據的羞辱母親，我實在是看不下去了。」

他也批劉家昌3月才在媒體前說「紛紛擾擾都沒有了，不告了」，現在轉過頭把責任推給他，要他去撤告，「請問你是把記者和讀者當成儍子嗎？有半點法律知識的人都知道，只有提告的人才能撤告」，他希望父親能敢做敢當，自己承諾的事，自己兌現，不要再把責任推給別人，「希望你在批評和指責別人之前，先拿鏡子好好照照自己。有不禮貌之處尚請原諒！」

(中時電子報)