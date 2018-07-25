雲端整合長照服務 中市長照地圖上線

2018年07月25日 13:52 中時 馮惠宜

「台中長照地圖」上線，活動在福氣長青快樂學堂「預防及延緩失能照護課程」長者的開場表演中揭開序幕。（馮惠宜攝）

台中市衛生局攜手104人力銀行銀髮事業處整合全市ABC三級800多家長照服務據點資訊打造「台中市長照地圖」25日舉辦上線記者會，公開這項號稱是全台首創的服務，民眾即可透過手機「看的到、找的到、用的到」長照服務。

104銀髮銀行致力於解決上班族的隱形照顧問題，與台中市政府簽訂合作備忘錄，共同規劃台中長照地圖查詢平台，提供完整長照服務單位名單、位置、服務項目、服務區域一目瞭然，也可透過服務使用者留言功能，可隨時與單位聯繫，並設計跨裝置友善操作介面，在操作上更為便利，幫助長照需求家庭在有特色的照顧生活館中快速找到合適的服務單位。

104銀髮事業處副總經理吳麗雪指稱，此外10月份將再新增評價功能，讓服務透明化，以提昇服務品質。

台中市副市長林依瑩出席記者時指出，根據內政部指出，今年3月底台灣的老年人口比率已超過14％，正式進入「高齡社會」，老年人口在亞洲排名第3。以台中市而言，老年人口比率也達到11.7％，目前已有9個行政區達「高齡社會」。透過這項長照地圖，讓民眾享受「看的到、找的到、用的到」長照服務，以提升民眾參與之可近性。

(中時 )