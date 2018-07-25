新竹300博覽會突破10萬人 立委組團參訪

新竹市長林智堅（右三），25日為組團參觀新竹300博覽會的的立院黨團立委們導覽。（徐養齡攝）

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民進黨立院黨團組團參訪。（徐養齡攝）
參觀人次爆炸。（徐養齡攝）

民進黨立院黨團25日由總召柯建銘率團參訪新竹300博覽會，市長林智堅親自導覽，立委林俊憲看完直呼「新竹不一樣了！」段宜康則稱讚新竹市是「充滿希望的城市」。

新竹300博覽會推出光輝城市、自造城市、酷暖城市、不老城市、超萌城市、漫遊城市，共6大展區，透過互動式高科技裝置，呈現新竹市的創客精神、社會福利等元素，立委柯建銘、李俊俋、段宜康、蔡易餘、林俊憲、林靜儀、邱議瑩、吳秉叡、蘇巧慧、羅致政、江永昌、蔡培慧、前立委余天等人昨特別組團參訪。

「台灣觀光新亮點！」林俊憲對於新竹300博覽會連結城市、歷史、文化和未來感到驚豔，他說。他說，以往聽到新竹市，可能只記得科學園區，林智堅上任後力推建設，在3年多時間翻轉這座古老的城市。

林智堅指出，新竹市連續蟬聯全國最幸福城市，是「小而視野遠大的城市」，然而隨著時空背景變遷，在園區工作的人自稱是園區人，在清交大念書的人，說自己是清交人，市府藉由這次博覽會，呈現人文教育及趣味互動，讓市民找回對城市的認同感、光榮感。

段宜康則對城市願景光雕展留下深刻印象，指他深刻感受到林智堅不凡視野及能力，以外縣市人的眼光來看，很羨慕新竹市是充滿希望的地方。段宜康也對新竹好物館的摃丸湯、油飯讚不絕口。

嘉義縣立委蔡易餘認為，「自造城市」展現風城引以為傲的科技風，包括工研院開發的高負載高續航商用無人機，發揮maker的實驗精神的積木區，讓民眾利用積木自造建築或交通工具，「非常有創意」，未來期盼嘉義縣也舉辦類似活動。

(中時 )

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