趕走厭世！10件讓人幸福的事 聞肉球最特別

運動給人幸福感。翻攝網路溫度計

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中時電子報
大吃大喝獲第二名。翻攝網路溫度計

你如何追求幸福? DailyView網路溫度計根據《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，公布「10件最容易能讓人感到幸福的事」，第一名是運動，第二、三名是大吃大喝、吃甜點，第四、第五名是睡到自然醒和耍廢。第十名的聞肉球則最特殊，根本是毒品戒不掉。

網路溫度計公布「10件最容易能讓人感到幸福的事」。翻攝網路溫度計

許多人認為人生要「五子登科」才是幸福，實際上幸福可以很簡單，DailyView網路溫度計根據《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，結果如上述。DailyView網路溫度計表示，運動可讓人腦中分泌大量「腦內啡」，達到讓人心情愉悅，感到幸福的神奇效果。

DailyView網路溫度計表示，第一名是運動，可鍛鍊體魄，增強抵抗力，還可紓解平日工作累積下來的壓力。最重要的是在運動瞬間，人腦中還會分泌大量「腦內啡」，達到讓人心情愉悅，感到幸福的神奇效果；第二名大吃大喝，雖盡情享用各種美食，讓人感到幸福，但這種方式錢包空了，體重也增加，還是適可而止；第三名是吃甜點，研究證實，甜食含大量糖分，讓人血糖值急劇升高，帶來消除疲勞感，心情順暢的幸福錯覺，但龐大的熱量也會危害健康，最好還是不要攝取過量。

聞貓咪腳掌的肉球，也可舒壓。翻攝網路溫度計

第四名是睡到自然醒，是不少上班族心中最幸福的一件事，第五名是耍廢，耍廢過一天，除了是給自己喘息的空間，也是告訴自己在逐漸失去主控權的人生中，還保有最後一點自主權，偶爾耍廢一下其實還不錯呢。至於第六至第十名分別是，打電動、購物、看星星、洗熱水澡和聞寵物掌下的肉球。

DailyView網路溫度計說，這10件中，最特殊的是聞肉球，不管是貓貓還是狗狗，可愛腳掌下的肉球都有一股獨特的味道，有的像爆米花香味，有的臭中帶酸。但無論是哪種味道，網友都好似中毒一樣沒事就想吸，吸完還幸福的大呼超紓壓。

(中時電子報)

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